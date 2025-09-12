Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Tíz százalékhoz közelít az infláció

2025. szeptember 12., péntek, Belföld

A júliusi 7,4 százalékról augusztusban 9,9 százalékra nőtt az éves infláció Romániában – közölte az Országos Statisztikai Intézet (INS) tegnap.

  • Egyre kevesebbet ér a pénzünk. Fotó: Demeter J. Ildikó
Az összesítés szerint az ipari cikkek 10,48 százalékkal, a szolgáltatások 9,85 százalékkal, az élelmiszerek pedig 8,92 százalékkal drágultak egy év alatt. Az év elejétől (2025 augusztusában 2024 decemberéhez képest) számítva 8,1 százalékos volt az infláció, az elmúlt egy évben (2024 szeptembere és 2025 augusztusa között) átlagban 5,7 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak az előző 12 hónaphoz képest. Pár hete Mugur Isărescu, a Román Nemzeti Bank kormányzója kijelentette, hogy az infláció szeptemberben 9,6–9,7 százalékon tetőzik, és az év végéig valószínűleg 9 százalék fölött marad, jövőben azonban a korábban várt 3,4 százaléknál alacsonyabb, mintegy 3 százalékos lesz.

HAZAÁRULÓT FOGTAK. Őrizetbe vette kedden a terrorizmus és szervezett bűnözés elleni ügyészség Alexandru Bălant, a Moldovai Köztársaság Hírszerző és Biztonsági Szolgálatának (SIS) volt igazgatóhelyettesét.
Folytatják a tiltakozást

A három országos tanügyi szakszervezeti szövetség tegnap bejelentette, hogy vezetőtestületeik hamarosan javaslatot tesznek a következő tiltakozó akciók időpontjára és formájára, amelyeket úgy szerveznek meg, hogy a lehető legnagyobb hatást érjék el, de a lehető legkevésbé érintsék az iskolásokat és az egyetemi hallgatókat.
