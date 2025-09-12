Tíz százalékhoz közelít az infláció

Az összesítés szerint az ipari cikkek 10,48 százalékkal, a szolgáltatások 9,85 százalékkal, az élelmiszerek pedig 8,92 százalékkal drágultak egy év alatt. Az év elejétől (2025 augusztusában 2024 decemberéhez képest) számítva 8,1 százalékos volt az infláció, az elmúlt egy évben (2024 szeptembere és 2025 augusztusa között) átlagban 5,7 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak az előző 12 hónaphoz képest. Pár hete Mugur Isărescu, a Román Nemzeti Bank kormányzója kijelentette, hogy az infláció szeptemberben 9,6–9,7 százalékon tetőzik, és az év végéig valószínűleg 9 százalék fölött marad, jövőben azonban a korábban várt 3,4 százaléknál alacsonyabb, mintegy 3 százalékos lesz.