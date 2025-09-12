Utalványok a rászorulóknak

A beruházásokért és európai projektekért felelős miniszter elmondta: tegnapi ülésén a kormány sürgősségi rendeletet fogadott el az uniós forrásokból finanszírozott támogatások biztosításáról. Közlése szerint az élelmiszer-utalványokban két részletben 1,4 millió személy részesül (az összköltség 372 millió lej), a szociális utalványokban pedig több mint 666 ezer diák (ennek összköltsége 333 millió lej). Élelmiszer-utalványokra a szociális juttatásban részesülő, legkevesebb 65 éves nyugdíjasok, a havi 2000 lejnél kisebb jövedelmű fogyatékkal élő gyermekek és felnőttek, illetve az úgynevezett inkluzivitási minimumjövedelemben részesülő családok és egyedülálló személyek jogosultak.