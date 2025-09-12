Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Utalványok a rászorulóknak

2025. szeptember 12., péntek, Belföld

Az év végéig 250 lejes élelmiszer-utalványokban részesülnek az alacsony jövedelmű személyek és 500 lejes szociális utalványokban a hátrányos helyzetű iskolások – jelentette be Dragoş Pîslaru.

  • Dragoș Pîslaru a tegnapi kormányülésen. Fotó: gov.ro
    Dragoș Pîslaru a tegnapi kormányülésen. Fotó: gov.ro

A beruházásokért és európai projektekért felelős miniszter elmondta: tegnapi ülésén a kormány sürgősségi rendeletet fogadott el az uniós forrásokból finanszírozott támogatások biztosításáról. Közlése szerint az élelmiszer-utalványokban két részletben 1,4 millió személy részesül (az összköltség 372 millió lej), a szociális utalványokban pedig több mint 666 ezer diák (ennek összköltsége 333 millió lej). Élelmiszer-utalványokra a szociális juttatásban részesülő, legkevesebb 65 éves nyugdíjasok, a havi 2000 lejnél kisebb jövedelmű fogyatékkal élő gyermekek és felnőttek, illetve az úgynevezett inkluzivitási minimumjövedelemben részesülő családok és egyedülálló személyek jogosultak. 

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-12 08:00 Cikk megjelenítése: 321 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 324
szavazógép
2025-09-12: Belföld - :

Folytatják a tiltakozást

A három országos tanügyi szakszervezeti szövetség tegnap bejelentette, hogy vezetőtestületeik hamarosan javaslatot tesznek a következő tiltakozó akciók időpontjára és formájára, amelyeket úgy szerveznek meg, hogy a lehető legnagyobb hatást érjék el, de a lehető legkevésbé érintsék az iskolásokat és az egyetemi hallgatókat.
2025-09-12: Világfigyelő - :

Politikai merénylet Amerikában

Mesterlövész lőtte meg a népszerű jobboldali politikai kommentátort, aki nem sokkal később meghalt a kórházban. A hírt Donald Trump elnök is megerősítette, aki elrendelte a nemzeti lobogók félárbócra eresztését.
rel="noreferrer"