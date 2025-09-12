Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Politikai merénylet Amerikában

2025. szeptember 12., péntek, Világfigyelő

Mesterlövész lőtte meg a népszerű jobboldali politikai kommentátort, aki nem sokkal később meghalt a kórházban. A hírt Donald Trump elnök is megerősítette, aki elrendelte a nemzeti lobogók félárbócra eresztését.

  • Donald Trump a meggyilkolt Charlie Kirkkel. Fotó: Facebook / The White House
    Donald Trump a meggyilkolt Charlie Kirkkel. Fotó: Facebook / The White House

Charlie Kirk konzervatív aktivistát nyakon lőtték szerdán egy diákokkal tartott találkozó során a Utah Valley Egyetemen (UVU), a Utah állambeli Oremben.

A Utah Valley Egyetem szóvivője a Newsweeknek nyilatkozva elmondta, hogy Kirk szerdán helyi idő szerint 13 óra körül kezdett beszélni, amikor körülbelül 13.20-kor egyetlen lövést adtak le egy közeli épület tetejéről, nagyjából 200 méterre a helyszíntől. Az első értesülések még arról szóltak, hogy őrizetbe vették a gyanúsítottat, az FBI időközben ezt cáfolta, jelenleg is zajlik a hajtóvadászat.

Charlie Kirk meghalt a kórházban, a hírt Donald Trump elnök jelentette be közösségi oldalán, aki egyúttal elrendelte a nemzeti lobogók félárbócra eresztését az elhunyt jobboldali aktivista emlékére.

„A nagyszerű, sőt, legendás Charlie Kirk meghalt. Senki sem értette vagy ragadta meg jobban az Egyesült Államok fiataljainak szívét, mint Charlie. Mindenki szerette és csodálta, különösen én, és most már nincs köztünk. Melania és én részvétünket fejezzük ki gyönyörű feleségének, Erikának és családjának. Charlie, szeretünk téged!”– írta a Truth Socialön Donald Trump.

A merénylet pillanatait a CNN is rögzítette, egyúttal közölte az elhunyt utolsó, nyilvánosság előtt elhangzott szavait, amelyeket közvetlenül a merénylet előtt mondott. Az egyik diák kérdezte tőle: „Tudod te, hány transznemű tömeggyilkos volt az elmúlt tíz évben?” „Túl sok!”– felelte Charlie Kirk. Ezt követően a fegyveres támadásokról kérdezték még, amire visszakérdezett: „A bandák közötti leszámolást ebbe beleszámítva-e vagy sem?” Ezután adta le a merénylő a halálos lövést a nyakára.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-12 08:00 Cikk megjelenítése: 252 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 324
szavazógép
2025-09-12: Belföld - :

Utalványok a rászorulóknak

Az év végéig 250 lejes élelmiszer-utalványokban részesülnek az alacsony jövedelmű személyek és 500 lejes szociális utalványokban a hátrányos helyzetű iskolások – jelentette be Dragoş Pîslaru.
2025-09-12: Világfigyelő - :

Káosz Franciaországban

Szerdán országszerte tüntetők torlaszolták el az autópályákat, barikádokat gyújtottak fel és helyenként összecsaptak a rendőrséggel, hogy kifejezzék haragjukat Emmanuel Macron elnökkel, a politikai elittel és a tervezett kiadáscsökkentésekkel szemben.
rel="noreferrer"