Politikai merénylet Amerikában

Mesterlövész lőtte meg a népszerű jobboldali politikai kommentátort, aki nem sokkal később meghalt a kórházban. A hírt Donald Trump elnök is megerősítette, aki elrendelte a nemzeti lobogók félárbócra eresztését.

Charlie Kirk konzervatív aktivistát nyakon lőtték szerdán egy diákokkal tartott találkozó során a Utah Valley Egyetemen (UVU), a Utah állambeli Oremben.

A Utah Valley Egyetem szóvivője a Newsweeknek nyilatkozva elmondta, hogy Kirk szerdán helyi idő szerint 13 óra körül kezdett beszélni, amikor körülbelül 13.20-kor egyetlen lövést adtak le egy közeli épület tetejéről, nagyjából 200 méterre a helyszíntől. Az első értesülések még arról szóltak, hogy őrizetbe vették a gyanúsítottat, az FBI időközben ezt cáfolta, jelenleg is zajlik a hajtóvadászat.

Charlie Kirk meghalt a kórházban, a hírt Donald Trump elnök jelentette be közösségi oldalán, aki egyúttal elrendelte a nemzeti lobogók félárbócra eresztését az elhunyt jobboldali aktivista emlékére.

„A nagyszerű, sőt, legendás Charlie Kirk meghalt. Senki sem értette vagy ragadta meg jobban az Egyesült Államok fiataljainak szívét, mint Charlie. Mindenki szerette és csodálta, különösen én, és most már nincs köztünk. Melania és én részvétünket fejezzük ki gyönyörű feleségének, Erikának és családjának. Charlie, szeretünk téged!”– írta a Truth Socialön Donald Trump.

A merénylet pillanatait a CNN is rögzítette, egyúttal közölte az elhunyt utolsó, nyilvánosság előtt elhangzott szavait, amelyeket közvetlenül a merénylet előtt mondott. Az egyik diák kérdezte tőle: „Tudod te, hány transznemű tömeggyilkos volt az elmúlt tíz évben?” „Túl sok!”– felelte Charlie Kirk. Ezt követően a fegyveres támadásokról kérdezték még, amire visszakérdezett: „A bandák közötti leszámolást ebbe beleszámítva-e vagy sem?” Ezután adta le a merénylő a halálos lövést a nyakára.