GombÃ¡s szelet rizibizivelMit kÃ©szÃ­tsÃ¼nk ma?

2025. szeptember 15., hÃ©tfÅ‘, SzabadidÅ‘

HozzÃ¡valÃ³k:Â 1 gombÃ¡s szelethez: 4 szelet fehÃ©r karaj (sertÃ©skaraj), sÃ³, bors, 2 evÅ‘kanÃ¡l olaj; a tÃ¶ltelÃ©khez: 30 dkg csiperkeÂ­gomba, 1â€“2 evÅ‘kanÃ¡l olaj, sÃ³, bors, 6 vÃ©kony szelet csirkesonka, 30 dkg gouda sajt. A rizibizihez: 1 murok, 2â€“3 evÅ‘kanÃ¡l fagyasztott zÃ¶ldborsÃ³, 2â€“3 evÅ‘kanÃ¡l fagyasztott kukorica, 1 evÅ‘kanÃ¡l olaj, 20 dkg rizs, sÃ³, bors, 1 csokor petrezselyemzÃ¶ld.

ElkÃ©szÃ­tÃ©se. A hÃºsszeleteket kipotyoljuk (kiklopfoljuk), sÃ³zzuk, borsozzuk, az olajon mindkÃ©t oldalukat megsÃ¼tjÃ¼k, majd egymÃ¡s mellÃ© tepsibe fektetjÃ¼k. A tÃ¶ltelÃ©khez az olajon megpirÃ­tjuk a felszeletelt gombÃ¡t, kÃ¶zben sÃ³zzuk, borsozzuk. A csirkesonkÃ¡t keskeny csÃ­kokra vÃ¡gjuk, a gombÃ¡hoz adjuk Ã©s enyhÃ©n megpirÃ­tjuk. Ekkor az egÃ©szet levesszÃ¼k a tÅ±zrÅ‘l, hagyjuk teljesen kihÅ±lni, majd belereszelÃ¼nk kb. 20 dekÃ¡nyi sajtot Ã©s Ã¶sszekeverjÃ¼k. Az Ã­gy nyert tÃ¶ltelÃ©ket rÃ¡halmozzuk a tepsiben lÃ©vÅ‘ hÃºsszeletekre, rÃ¡reszeljÃ¼k a maradÃ©k sajtot, majd tÃ¡lalÃ¡s elÅ‘tt 10â€“15 perccel 170 Celsius-fokra hevÃ­tett sÃ¼tÅ‘ben Ã¡tsÃ¼tjÃ¼k.

A rizibizihez a murkot megreszeljÃ¼k, az olajon megdinszteljÃ¼k, hozzÃ¡adjuk a rizst, felÃ¶ntjÃ¼k kÃ©tszer annyi forrÃ³ vÃ­zzel, sÃ³zzuk, borsozzuk, beletesszÃ¼k a zÃ¶ldborsÃ³t Ã©s a kukoricÃ¡t, majd lassÃº tÅ±zÃ¶n addig fÅ‘zzÃ¼k, amÃ­g a rizs megpuhul. A vÃ©gÃ©n megszÃ³rjuk finomra vÃ¡gott petrezselyemÂ­zÃ¶lddel.

TÃ¡lalÃ¡skor tÃ¡nyÃ©rra halmozzuk a rizibizit, rÃ¡tesszÃ¼k a gombÃ¡s hÃºsszeletet, Ã©s savanyÃºsÃ¡got kÃ­nÃ¡lunk hozzÃ¡.

MennyisÃ©g: 4 szemÃ©ly

ElkÃ©szÃ­tÃ©si idÅ‘: 1,5 Ã³ra

Â 

Megjelent a 100 csÃ­kszeredai recept â€“ 100 csÃ­kszeredai hÃ¡ziasszony cÃ­mÅ± kÃ¶tetben; Tortoma KiadÃ³. A kÃ¶tet megrendelhetÅ‘Â a www.tortoma.ro oldalon, megvÃ¡sÃ¡rolhatÃ³ kÃ¶nyvesboltokban Ã©s a HÃ¡romszÃ©k lapÃ¡rudÃ¡iban.

HozzÃ¡szÃ³lÃ¡sok
