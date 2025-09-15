Zsinórban második sikerét is begyűjtötte a VPG csapata, amely a második fordulót követően vezeti a Kovászna Megyei Minifoci Szövetség égisze alatt zajló kispályás labdarúgó Szuperliga 2025–2026-os idényének rangsorát. A kör legmeggyőzőbb diadalát a második helyezett Colo-Colo érte el, amely négyet vágott a küzdelemsorozat előző kiírását az utolsó helyen záró Old Boys alakulatának.

Megérdemelt győzelemmel kezdte a Kovászna Megyei Minifoci Szövetség égisze alatt zajló kispályás labdarúgó Szuperligát az újonc mikóújfalusi IKÚ, amely kétgólos különbséggel bizonyult jobbnak a csernátoni Screw-Bolt együttesénél. Nem találja előző idénybeli jobb formáját az Aquaris, amely ezúttal az Axon alakulatával szemben maradt alul. A NYAK–Capitaly találkozót elnapolták, és egy későbbi időpontban pótolják be. A bajnokság második fordulója után éllovassá előrelépett VGP hármat vágott a friss sereghajtó Junior Soccer csapatának, a pontvadászat másik újonca, az UM Arcuș kiélezett meccset vívott a NoName ellen, a párharc pontosztozkodással ért véget. A kör utolsó mérkőzésén a második helyezett Colo-Colo úgy vágott négyet az Old Boys gárdájának, hogy egy gólt sem kapott a roppant egyoldalú meccsen.

A 2. forduló eredményei: Screw-Bolt–IKÚ 1–3, Aquaris–Axon 1–2, NYAK–Capitaly – elnapolva, Junior Soccer–VPG 0–3, UM Arcuș–NoName 2–2, Old Boys–Colo-Colo 0–4, az Amigos szabadnapos volt.

Az állás: 1. VPG (+5) 6 pont, 2. Colo-Colo (+5) 6, 3. Axon (+3) 6, 4. Amigos (+3) 3, 5. Capitaly (+2) 3, 6. IKÚ (+2) 3, 7. Old Boys (-3) 3, 8. NoName (-1) 1, 9. UM Arcuș (-2) 1, 10. Aquaris (-3) 0, 11. Screw-Bolt (-3) 0, 12. NYAK (-3) 0, 13. Junior Soccer (-5) 0.

A 3. forduló mérkőzései (Baroque-pálya): szerdán (szeptember 17.) Screw-Bolt–Amigos (19 óra), Aquaris–UM Arcuș (20 óra), Colo-Colo–NoName (21 óra), csütörtökön (szeptember 18.) Old Boys–IKÚ (19 óra), Junior Soccer–Axon (20 óra), NYAK–VPG (21 óra), a Capitaly áll. (tibodi)