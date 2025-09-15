Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Minifoci, SzuperligaCsonka forduló után új éllovas

2025. szeptember 15., hétfő, Sport

Zsinórban második sikerét is begyűjtötte a VPG csapata, amely a második fordulót követően vezeti a Kovászna Megyei Minifoci Szövetség égisze alatt zajló kispályás labdarúgó Szuperliga 2025–2026-os idényének rangsorát. A kör legmeggyőzőbb diadalát a második helyezett Colo-Colo érte el, amely négyet vágott a küzdelemsorozat előző kiírását az utolsó helyen záró Old Boys alakulatának.

  • Fotó: Facebook / Sepsi Minifotbal
    Fotó: Facebook / Sepsi Minifotbal

Megérdemelt győzelemmel kezdte a Kovászna Megyei Minifoci Szövetség égisze alatt zajló kispályás labdarúgó Szuperligát az újonc mikóújfalusi IKÚ, amely kétgólos különbséggel bizonyult jobbnak a csernátoni Screw-Bolt együttesénél. Nem találja előző idénybeli jobb formáját az Aquaris, amely ezúttal az Axon alakulatával szemben maradt alul. A NYAK–Capitaly találkozót elnapolták, és egy későbbi időpontban pótolják be. A bajnokság második fordulója után éllovassá előrelépett VGP hármat vágott a friss sereghajtó Junior Soccer csapatának, a pontvadászat másik újonca, az UM Arcuș kiélezett meccset vívott a NoName ellen, a párharc pontosztozkodással ért véget. A kör utolsó mérkőzésén a második helyezett Colo-Colo úgy vágott négyet az Old Boys gárdájának, hogy egy gólt sem kapott a roppant egyoldalú meccsen.

A 2. forduló eredményei: Screw-Bolt–IKÚ 1–3, Aquaris–Axon 1–2, NYAK–Capitaly – elnapolva, Junior Soccer–VPG 0–3, UM Arcuș–NoName 2–2, Old Boys–Colo-Colo 0–4, az Amigos szabadnapos volt.

Az állás: 1. VPG (+5) 6 pont, 2. Colo-Colo (+5) 6, 3. Axon (+3) 6, 4. Amigos (+3) 3, 5. Capitaly (+2) 3, 6. IKÚ (+2) 3, 7. Old Boys (-3) 3, 8. NoName (-1) 1, 9. UM Arcuș (-2) 1, 10. Aquaris (-3) 0, 11. Screw-Bolt (-3) 0, 12. NYAK (-3) 0, 13. Junior Soccer (-5) 0.

A 3. forduló mérkőzései (Baroque-pálya): szerdán (szeptember 17.) Screw-Bolt–Amigos (19 óra), Aquaris–UM Arcuș (20 óra), Colo-Colo–NoName (21 óra), csütörtökön (szeptember 18.) Old Boys–IKÚ (19 óra), Junior Soccer–Axon (20 óra), NYAK–VPG (21 óra), a Capitaly áll. (tibodi)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-15 08:00 Cikk megjelenítése: 251 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 362
szavazógép
2025-09-15: Sport - :

A Sepsi-SIC megszorongatta tapasztalt ellenfelét (Női kézilabda, A-divízió)

Biztatóan kezdte a női másodosztályú kézilabda-bajnokság 2025–2026. évi idényét a Sepsi-SIC, amely tegnap megszorongatta az élvonalba jutásra pályázó ellenfelét. A sepsiszentgyörgyi csapat nagyot küzdött az első fordulóban, végül nem sikerült borítania a papírformát és 26–24-re alulmaradt a Jászvásári CSM otthonában. Az A-divízió két hétig szünetel, majd a zöld-fehér mezesek szeptember 28-án a CS Știința Bacău ellen játszanak a Szabó Kati Sportcsarnokban.
2025-09-15: Szabadidő - :

Mit készítsünk ma? (Gombás szelet rizibizivel)

Hozzávalók: 1 gombás szelethez: 4 szelet fehér karaj (sertéskaraj), só, bors, 2 evőkanál olaj; a töltelékhez: 30 dkg csiperke­gomba, 1–2 evőkanál olaj, só, bors, 6 vékony szelet csirkesonka, 30 dkg gouda sajt. A rizibizihez: 1 murok, 2–3 evőkanál fagyasztott zöldborsó, 2–3 evőkanál fagyasztott kukorica, 1 evőkanál olaj, 20 dkg rizs, só, bors, 1 csokor petrezselyemzöld.
rel="noreferrer"