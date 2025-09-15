Barti Tihamér a vádlottak padján

Vádat emelt a korrupcióellenes ügyészség (DNA) a Hargita megyei önkormányzat tisztségéből felfüggesztett, hatósági felügyelet alatt álló alelnöke, Barti Tihamér, valamint a megye több közpénzügyi tisztségviselője ellen.

Barti Tihamért párttisztségnek jogtalan előnyök megszerzésére való felhasználásával, valamint nem a nyilvánosságnak szánt információk felhasználására való kétrendbeli felbujtással vádolják. Az ügy másik gyanúsítottja az ugyancsak hatósági felügyelet alatt álló Kurkó András, a megye közpénzügyi hivatalának igazgatóhelyettese, akit bizalmas információk háromrendbeli felhasználásával, ezek arra nem felhatalmazott személlyel való megosztásával, számítógépes rendszerbe való négyrendbeli törvénytelen belépéssel, számítógépes rendszerbe való törvénytelen belépésre történő kétrendbeli felbujtással, hivatali titoknak minősülő információk háromrendbeli kiszolgáltatásával és erre történő felbujtással, valamint a tisztségével összeférhetetlen kereskedelmi tevékenységgel vádolják.

A DNA a közpénzügyi hivatal három másik tisztségviselőjét – A. Zsoltot, a pénzügyi hivatal adóellenőrzési osztályának vezetőjét, T. Gábort, az adóellenőrzési osztály hivatalnokát és E. Ignácot, a hivatal felügyelőjét – is bíróság elé állította, ők szabadlábon védekezhetnek. Számítógépes rendszerbe való törvénytelen belépéssel és hivatali titkok kiszivárogtatásával, illetve bűnrészességgel vádolják őket.

A vádhatóság szerint bizonyítékok vannak arra, hogy Barti Tihamér az RMDSZ Gyergyó területi szervezetének elnökeként és a Hargita megyei önkormányzat alelnökeként befolyást gyakorolt az Országos Adó- és Pénzügyi Hivatal (ANAF) egyes vezetőire, hogy ideiglenesen Kurkó Andrást nevezzék ki a megye közpénzügyi hivatalának igazgatóhelyettesévé. A kinevezés fejében Kurkó András nem nyilvános információkat szolgáltatott ki az adóügyi hatóság adatbázisából, amelyekből Barti saját maga vagy mások számára hasznot húzott. A politikus így 18 kereskedelmi társaság pénzügyi tevékenységéről jutott nem nyilvános információkhoz.

Barti Tihamért és Kurkó Andrást február 12-én helyezték előzetes letartóztatásba korrupció gyanúja miatt, azóta mindketten hatósági felügyelet alatt állnak. Bartit a marosvásárhelyi táblabíróság korábban a politikai tisztségek viselésétől is eltiltotta, később azonban pontosította ítéletét, kimondva: gyakorolhatja Hargita megyei önkormányzati képviselői mandátumát és az RMDSZ gyergyószentmiklósi szervezetének elnöki tisztségét is elláthatja, a Hargita megyei közgyűlés alelnöki tisztségét és az RMDSZ Gyergyó területi szervezetének elnöki tisztségét ellenben nem töltheti be. Az RMDSZ szövetségi elnöksége a bíróság döntése nyomán Bartit felfüggesztette a területi szervezet elnöki tisztségéből.

A gyergyószentmiklósi Barti Tihamér 2014 óta tölti be a Hargita megyei közgyűlés alelnöki tisztségét.