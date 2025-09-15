Omlásveszély egy székelyudvarhelyi iskolában

Az online oktatásról a Hargita megyei tanfelügyelőséggel közösen döntöttek. Az elöljáró emlékeztetett a városban 2023 decemberében történt tragédiára, amelyben két diák életét vesztette, mert leomlott a Tamási Áron Gimnázium diákotthonának egyik fala. Elmondta: az Eötvös József-iskola vezetése már 2016-ban figyelmeztette az illetékeseket az önkormányzat tulajdonában lévő, 1892-ben emelt műemlék épület veszélyes állapotára, azonban nem történt komoly beavatkozás. Az évek során csak kisebb javításokat végeztek el rajta. Szeptember elején a szakemberek arról tájékoztatták, hogy nem lehet elkezdeni a tanévet az épületben. Az intézmény 650 diákja 68 udvarhelyszéki településről ingázik Udvarhelyre. A polgármester szerint lehetséges megoldás, hogy a diákotthonban alakítanak ki tantermeket, ott 20 osztályt is el tudnának helyezni. Továbbá egy konténeriskola összeszerelésének lehetősége is felmerült öt-nyolc osztályteremmel. Ehhez Bukaresttől és Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusától kértek segítséget, mivel az önkormányzatnak nincs pénze erre. Az iskolát a földrengésveszélyes épületek felújítására kiírt program keretében szeretnék felújítani, amihez már elkészült a dokumentáció. A felújítás két-három évig is eltarthat.