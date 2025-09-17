Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Egyre több a tűzeset

2025. szeptember 17., szerda, Közélet

Háromszéken 107, háztartásokat vagy gazdaságokat, gazdasági melléképületeket érintő tüzet jegyzett év elejétől augusztus végéig a megyei sürgősségi felügyelőség, a hideg időszak beköszöntével pedig növekszik a kockázat – hívták fel a figyelmet keddi tájékoztatójukban. 

  • Fotó: Megyei sürgősségi felügyelőség
A készenléti felügyelőség rámutatott, az esetek felében hőforrások okoztak gondot: 26 alkalommal a kéményből, kályhacsőből kipattanó parázs, 25 esetben pedig nyílt láng – kályhákban, fűtőberendezésekben, szabadban rakott tűz – használata nyomán történt szerencsétlenség. A beavatkozásokkal a katonai tűzoltóknak 36 millió lej értékű javakat sikerült megóvni, a lángok által okozott kár körülbelül 6,9 millió lej. Az év eleje óta jegyzett lakástüzekben hárman életüket veszítették, egy személy pedig megsérült – derült ki az összesítőből. 

A fűtőberendezések által okozott tüzek megelőzése érdekében azt javasolják a lakosságnak, hogy rendszeresen tisztíttassák meg és ellenőrizzék a kéményeket, a sérült kályhákat javíttassák meg, szükség esetén inkább cseréljék újra. A hőforrások közelében nem szabad gyúlékony anyagokat tárolni, a lakásból való távozáskor, elalvás előtt pedig tanácsos eloltani a tüzet, és ne használjanak nyílt lángot otthonaik, gazdasági épületeik közelében.

Szerző: Demeter Virág Katalin Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-17 08:00
