Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Közlekedésbiztonsági kampány

2025. szeptember 17., szerda, Közélet

A Kovászna megyei rendőrség is csatlakozott az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) Biztonságos nap akciójához, amelynek célja a közúti balesetek számának csökkentése és a közlekedésbiztonság növelése.

  • Fotó: Kovászna megyei rendőrség
    Fotó: Kovászna megyei rendőrség

A kampányt szeptember 16–22. között tartják, kiemelt célkitűzése, hogy szeptember 18-án egyetlen ember se veszítse életét közlekedési balesetben az unió területén. Az idei év témája a közlekedési szabályok betartására és a legveszélyeztetettebbek – a gyerekek, gyalogosok, biciklisek és elektromos rollert használók – védelmére összpontosít.

A Kovászna megyei rendőrség keddi közleményében emlékeztet: nap mint nap több ezer ember közlekedik az utakon, és egy pillanatnyi figyelmetlenség, egy veszélyes manőver vagy a szabályok figyelmen kívül hagyása tragédiához vezethet.

A rendőrség ajánlja, tartsuk be a sebességkorlátozásokat, igazítsuk a vezetést az út- és időjárási viszonyokhoz, ne használjunk telefont vagy más figyelemelterelő eszközt vezetés közben, mindig kapcsoljuk be a biztonsági övet, a gyerekeket pedig szabványos gyerekülésben szállítsuk, csak megfelelő műszaki állapotú járművel közlekedjünk, jó fékekkel, világítással és gumiabroncsokkal, legyünk türelmesek és előzékenyek más közlekedőkkel szemben, hisz a megelőző magatartás életet menthet.

A közlekedésrendészek megelőző akciókat, tájékoztató kampányokat szerveznek, ellenőrzéseket végeznek a forgalomban, valamint tájékoztató, oktató programokat tartanak iskolákban, óvodákban és forgalmas közterületeken.

A kampány célja nem a bírságolás, hanem a figyelemfelhívás és a felelősségteljes közlekedési magatartás ösztönzése, közölte a rendőrség. (sz.)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-17 08:00 Cikk megjelenítése: 320 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 2
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 409
szavazógép
2025-09-17: Közélet - Fekete Réka:

Misztikus táncjáték életről, halálról (Évadnyitó bemutató a Háromszék Táncszínháznál)

A Juhász Zsolt rendezte Napszentület misztikus táncjátékkal nyitja új évadát a sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncszínház, de műsoron tart korábbi előadásokat is, valamint készül a hagyományos novemberi népzene- és néptánctalálkozóra, februárban pedig új bemutatóval, a Pinokkióval kívánnak közönség elé lépni. A csütörtöki bemutatóról a Napszentület alkotói beszéltek, a társulat jelenlegi felállásáról, újdonságairól Virág Endre együttesigazgató tájékoztatott.
2025-09-17: Közélet - Demeter Virág Katalin:

Egyre több a tűzeset

Háromszéken 107, háztartásokat vagy gazdaságokat, gazdasági melléképületeket érintő tüzet jegyzett év elejétől augusztus végéig a megyei sürgősségi felügyelőség, a hideg időszak beköszöntével pedig növekszik a kockázat – hívták fel a figyelmet keddi tájékoztatójukban. 
rel="noreferrer"