Közlekedésbiztonsági kampány

A Kovászna megyei rendőrség is csatlakozott az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) Biztonságos nap akciójához, amelynek célja a közúti balesetek számának csökkentése és a közlekedésbiztonság növelése.

A kampányt szeptember 16–22. között tartják, kiemelt célkitűzése, hogy szeptember 18-án egyetlen ember se veszítse életét közlekedési balesetben az unió területén. Az idei év témája a közlekedési szabályok betartására és a legveszélyeztetettebbek – a gyerekek, gyalogosok, biciklisek és elektromos rollert használók – védelmére összpontosít.

A Kovászna megyei rendőrség keddi közleményében emlékeztet: nap mint nap több ezer ember közlekedik az utakon, és egy pillanatnyi figyelmetlenség, egy veszélyes manőver vagy a szabályok figyelmen kívül hagyása tragédiához vezethet.

A rendőrség ajánlja, tartsuk be a sebességkorlátozásokat, igazítsuk a vezetést az út- és időjárási viszonyokhoz, ne használjunk telefont vagy más figyelemelterelő eszközt vezetés közben, mindig kapcsoljuk be a biztonsági övet, a gyerekeket pedig szabványos gyerekülésben szállítsuk, csak megfelelő műszaki állapotú járművel közlekedjünk, jó fékekkel, világítással és gumiabroncsokkal, legyünk türelmesek és előzékenyek más közlekedőkkel szemben, hisz a megelőző magatartás életet menthet.

A közlekedésrendészek megelőző akciókat, tájékoztató kampányokat szerveznek, ellenőrzéseket végeznek a forgalomban, valamint tájékoztató, oktató programokat tartanak iskolákban, óvodákban és forgalmas közterületeken.

A kampány célja nem a bírságolás, hanem a figyelemfelhívás és a felelősségteljes közlekedési magatartás ösztönzése, közölte a rendőrség. (sz.)