Magyarországon találták meg

A lány egy sepsiszentgyörgyi gyermekotthonból tűnt el, ahonnan egy reggel engedély nélkül távozott, és nem tért vissza. A hatóságok hónapokon át nyomoztak utána, nemzetközi rendőrségi együttműködéssel keresték. Ennek köszönhetően szeptember 16-án sikerült megtalálni Magyarországon. A lány jól van, nincs veszélyben, jelenleg egy magyarországi gyermekvédelmi intézményben tartózkodik. A hivatalos eljárás folyamatban van, a lányt hamarosan hazaszállítják a gyermekotthonba. A rendőrség továbbra is vizsgálja, hogyan tűnt el, báltalmazták-e, történt-e bűncselekmény. (sz.)