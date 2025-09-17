Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Magyarországon találták meg

2025. szeptember 17., szerda, Közélet

Magyarországon találtak meg egy Sepsiszentgyörgyről még áprilisban eltűnt 16 éves lányt – közölte a Kovászna megyei rendőrség kedden.

  • Képünk illusztráció. Fotó: Pexels.com
A lány egy sepsiszentgyörgyi gyermekotthonból tűnt el, ahonnan egy reggel engedély nélkül távozott, és nem tért vissza. A hatóságok hónapokon át nyomoztak utána, nemzetközi rendőrségi együttműködéssel keresték. Ennek köszönhetően szeptember 16-án sikerült megtalálni Magyarországon. A lány jól van, nincs veszélyben, jelenleg egy magyarországi gyermekvédelmi intézményben tartózkodik. A hivatalos eljárás folyamatban van, a lányt hamarosan hazaszállítják a gyermekotthonba. A rendőrség továbbra is vizsgálja, hogyan tűnt el, báltalmazták-e, történt-e bűncselekmény. (sz.)

Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-17 08:00 Cikk megjelenítése: 870 Olvasóink értékelése: 4 Szavazatok száma: 4
