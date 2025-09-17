Rendőrnek adta ki magát a telefonos csaló

Délelőtt, megbeszélés közben csörren a telefon, és bár az okoskészülékeknek van egy jó tulajdonságuk: a vélhetően kereskedelmi célú hívásokat vagy épp több alkalommal megjelentetett számokat azonnal címkézi, piros mezőben ugrik fel a felkiáltójel és az angol spam szó (ezt nagyjából kéretlen hívásnak lehet fordítani). Így volt ez most is: egy nagyon hivatalos hang szólalt meg románul, be is mutatkozik, bár „nevét” gyorsan elhadarja, azt már tökéletesen érteni, hogy a fővárosból hív, onnan is a rendőrségről és annak is a bűnügyi osztályáról. Közli: a nevem – vélhetően az internet bugyraiban akadt rá társítva a számommal – kapcsán egy bűnügyi dosszié összeállításán dolgozik, mivel az egyik kereskedelmi banktól jelzés érkezett, hogy egy bizonyos Ionel (ezt sem érteni tisztán) ötvenezer lejes kölcsönt akart felvenni, magyarán: vissza próbált élni az adataimmal. Jönnek a kérdések: ismerem-e Ionelt? Osztottam-e meg az adataimat valami elérhető helyen? Szörföztem-e gyanús internetes oldalakon?

Egy adott pillanatban kihangosítva hallgatjuk a „rendőrt”, majd megunva a kérdések sorát, letettem a telefont (visszahívás nem volt!), hiszen az első húsz másodperc után egyértelmű volt: csalóval van dolgom, aki előbb-utóbb eljut arra a pontra, hogy „adategyeztetés” címen a személyes információimat kérje, azzal meg visszaéljen.

A számra rákeresve kiderült: egy vélhetően eléggé rég ténykedő szélhámos akadt rám. A kereső ilyenszerű internetes bejegyzéseket dobott ki: „A bukaresti rendőrségtől adja ki magát, és adatokat kér bankszámlákra vonatkozóan. Egy Ionuț F. nevű személy nevében jár el, és azt mondja, hogy meghatalmazása van egy 500 ezer lejes hitel felvételére. A hangja alapján szerintem moldovai.” A telefon.4id.ro oldal szerint a számra 17 alkalommal kerestek rá és a kutakodók veszélyesnek ítélték, egy másik oldalon többen is kommentálják (angolul is!), hogy ez bizony csaló. A Google szerint a szám egy Dărmănești-i, hajókereskedéssel (!) foglalkozó cég száma, de vélhetően felszabadulhatott.

Tehát jó odafigyelni, hogy ehhez hasonló szélhámosnak – adja ki magát akár a hatóság emberének is! – ne szolgáltassunk ki semmiféle adatot, mivel ténylegesen azzal szembesülhetünk, hogy a nevünkön kölcsön jelenik meg, vagy épp leürítik a bankkártyánkat.