Holnap hatodik élvonalbeli idényét kezdi meg a megyeszékhelyi Sepsi-SIC, amely péntektől hétfőig Bukarestben vendégszerepel a férfi asztalitenisz Szuperliga 2025–2026-os idényének odavágóján. Akárcsak az előző szezonban, a küzdelemsorozatban érdekelt nyolc csapat az alapszakaszt két teremtornán tudja le, ahol mindenki játszik mindenkivel. A hétvégi mérkőzéseknek a fővárosi Romsilva-terem ad otthont.

A Sepsi-SIC a 2019–2020-as idényben mutatkozott be a férfi asztalitenisz Szuperligában, két bronz- és egy ezüstérem után a zöld-fehérek a júliusban befejezett előző szezont is a második helyen zárták. A megyeszékhelyi csapat ugyanabban a felállásban – Demeter Lehel, Huzsvár Erik, Turóczy András, Kanabé Szilárd és Ștefan Moldoveanu – kezdi meg az új pontvadászatot, az összeszokott keret okot ad arra, hogy a sepsiszentgyörgyieket a dobogóért folyó küzdelem egyik esélyeseként tartsák számon.

A Teodor Simon edzette fiúk péntek délután játsszák a Székelyudvarhely elleni rangadót, míg szombaton a két újonccal találkoznak. A zöld-fehérek vasárnap délután a többszörös bajnok Steaua együttesével mérkőznek meg, az odavágó-sorozatot pedig hétfőn a címvédő Beszterce alakulatával zárják.

„Idén szerényebb célkitűzéssel vágunk neki a bajnokságnak, ám így is reménykedünk az éremszerzésben. Az új idényre megerősödött a Szuperliga, hiszen feljutott az élvonalba a Bukaresti Rapid, amely valamennyi csapatnak komoly kihívója lesz. Az előző idényben mindegyik mérkőzés ádáz csatát hozott, és ez most sem lesz másképp. Ezúttal is bárki legyőzhet bárkit, így mindenre fel kell készülnünk, de sok múlik majd a fiúk pillanatnyi formáján. Számunkra tavaly hat győzelemmel indult a bajnokság, és reméljük, hogy sikerül megismételnünk azt a teljesítményt. Első ellenfelünk a Craiova lesz, amelyet tavaly kétszer is legyőztünk. Most is erre törekszünk, természetesen egyetlen ellenfelet sem írunk le. Ezután következnek az udvarhelyiek, akiket az áprilisi elődöntőben oda-vissza megvertünk és ezúttal is szoros küzdelemre számítunk” – nyilatkozta a Sepsi-SIC edzője, Teodor Simon.

A Sepsi-SIC odavágóbeli programja: * pénteken Sepsi-SIC–Craiovai U (10 óra), Sepsi-SIC–Székelyudvarhelyi ISK-SZAK (16 óra) * szombaton Sepsi-SIC–Bukaresti TTT (10 óra), Bukaresti Rapid–Sepsi-SIC (16 óra) * vasárnap Újszentesi SK–Sepsi-SIC (10 óra), Bukaresti Steaua–Sepsi-SIC (16 óra) * hétfőn Sepsi-SIC–Besztercei Gloria (10 óra). (tibodi)