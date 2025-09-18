Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

AsztaliteniszIsmét bajnoki éremért száll harcba a Sepsi-SIC

2025. szeptember 18., csütörtök, Sport

Holnap hatodik élvonalbeli idényét kezdi meg a megyeszékhelyi Sepsi-SIC, amely péntektől hétfőig Bukarestben vendégszerepel a férfi asztalitenisz Szuperliga 2025–2026-os idényének odavágóján. Akárcsak az előző szezonban, a küzdelemsorozatban érdekelt nyolc csapat az alapszakaszt két teremtornán tudja le, ahol mindenki játszik mindenkivel. A hétvégi mérkőzéseknek a fővárosi Romsilva-terem ad otthont.

  • Demeter Lehel. Fotó: Miska Brigitta
    Demeter Lehel. Fotó: Miska Brigitta

A Sepsi-SIC a 2019–2020-as idényben mutatkozott be a férfi asztalitenisz Szuperligában, két bronz- és egy ezüstérem után a zöld-fehérek a júliusban befejezett előző szezont is a második helyen zárták. A megyeszékhelyi csapat ugyanabban a felállásban – Demeter Lehel, Huzsvár Erik, Turóczy András, Kanabé Szilárd és Ștefan Moldoveanu – kezdi meg az új pontvadászatot, az összeszokott keret okot ad arra, hogy a sepsiszentgyörgyieket a dobogóért folyó küzdelem egyik esélyeseként tartsák számon.

A Teodor Simon edzette fiúk péntek délután játsszák a Székelyudvarhely elleni rangadót, míg szombaton a két újonccal találkoznak. A zöld-fehérek vasárnap délután a többszörös bajnok Steaua együttesével mérkőznek meg, az odavágó-sorozatot pedig hétfőn a címvédő Beszterce alakulatával zárják.

„Idén szerényebb célkitűzéssel vágunk neki a bajnokságnak, ám így is reménykedünk az éremszerzésben. Az új idényre megerősödött a Szuperliga, hiszen feljutott az élvonalba a Bukaresti Rapid, amely valamennyi csapatnak komoly kihívója lesz. Az előző idényben mindegyik mérkőzés ádáz csatát hozott, és ez most sem lesz másképp. Ezúttal is bárki legyőzhet bárkit, így mindenre fel kell készülnünk, de sok múlik majd a fiúk pillanatnyi formáján. Számunkra tavaly hat győzelemmel indult a bajnokság, és reméljük, hogy sikerül megismételnünk azt a teljesítményt. Első ellenfelünk a Craiova lesz, amelyet tavaly kétszer is legyőztünk. Most is erre törekszünk, természetesen egyetlen ellenfelet sem írunk le. Ezután következnek az udvarhelyiek, akiket az áprilisi elődöntőben oda-vissza megvertünk és ezúttal is szoros küzdelemre számítunk” – nyilatkozta a Sepsi-SIC edzője, Teodor Simon.

A Sepsi-SIC odavágóbeli programja: * pénteken Sepsi-SIC–Craiovai U (10 óra), Sepsi-SIC–Székelyudvarhelyi ISK-SZAK (16 óra) * szombaton Sepsi-SIC–Bukaresti TTT (10 óra), Bukaresti Rapid–Sepsi-SIC (16 óra) * vasárnap Újszentesi SK–Sepsi-SIC (10 óra), Bukaresti Steaua–Sepsi-SIC (16 óra) * hétfőn Sepsi-SIC–Besztercei Gloria (10 óra). (tibodi)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-18 08:00 Cikk megjelenítése: 127 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 432
szavazógép
2025-09-18: Sport - Tibodi Ferenc:

Túl kemény diónak bizonyult a Galatasaray (Női kosárlabda, Euroliga)

Bal lábbal indult az új idény a nyolcszoros bajnok és kilencszeres Román Kupa-győztes Sepsi-SIC számára, amely tegnap 81–48 arányban kikapott a 2014-ben győztes török Galatasaray együttesétől a női kosárlabda Euroliga-selejtező háromszéki odavágóján. Folytatás jövő szerdán 20 órától Isztambulban. A játéknap másik mérkőzésén a szerb házigazda, Crvena Zvezda szoros meccsen 79–71-re alulmaradt az olasz Umana Reyer Venezia ellen.
2025-09-18: Sport - :

Jövőre is hat sprintfutamos hétvégét rendeznek (Forma–1)

Hat sprintfutamos hétvégét rendeznek a jövő évben is a Forma–1-es autós gyorsasági világbajnokságban – jelentette be a sorozatot irányító szervezet és a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA). A közlemény szerint a hatból három állomáson első alkalommal szerveznek majd rövid, nagyjából 100 kilométeres versenytávú viadalt.
rel="noreferrer"