Bal lábbal indult az új idény a nyolcszoros bajnok és kilencszeres Román Kupa-győztes Sepsi-SIC számára, amely tegnap 81–48 arányban kikapott a 2014-ben győztes török Galatasaray együttesétől a női kosárlabda Euroliga-selejtező háromszéki odavágóján. Folytatás jövő szerdán 20 órától Isztambulban. A játéknap másik mérkőzésén a szerb házigazda, Crvena Zvezda szoros meccsen 79–71-re alulmaradt az olasz Umana Reyer Venezia ellen.

A szerdai székely–török párharcot két-két kihagyott támadás vezette fel, majd Mérész szerezte meg a találkozó első kosarát (2–0). Gyorsan érkezett a válasz a vendégektől, és a 7. percben már 11 pontos előnyre tett szert a Galatasaray (4–15). Ekkor Zoran Mikes időt kért, de nem tudta felrázni a zöld-fehér mezes lányokat, így a Sepsi-SIC 15 pontos hátránnyal ment kisszünetre (11–26). A második negyedben is Ekrem Memnun tanítványai irányították a küzdelmet, ám olykor-olykor villantottak a sepsiszentgyörgyi kosarasok is. A 15. minutumban a Galatasaray már 21 ponttal vezetett (15–36), az újabb hazai timeout után azonban kissé feljavult a mieink játéka, és 22–42-es állásnál ért véget az első félidő.

Az öltözőből egy határozottabb háromszéki együttes jött ki, amely a harmadik negyed nagy részében irányította a küzdelmet, ám amikor a törökök ritmust váltottak, újfent megmutatkozott a két csapat közötti különbség (35–60). Az utolsó szakasz elején kosárra kosárral feleltek az alakulatok, viszont miután nagyobb sebességi fokozatba kapcsoltak a török lányok, minden támadásuk után nőtt az előnyük (41–72). A véghajarában 40 ponttal is vezetett a Galatasaray (41–81), a találkozó pedig a vendégek 81–48-as diadalával zárult. A sepsiszentgyörgyiek hősiesen harcoltak a sokkal jobb játékerőt képviselő ellenfelükkel, amely végig vezetve győzött és majdhogynem minden statisztikai mutatóban jobbnak bizonyult a zöld-fehéreknél.

A mérkőzés legjobbja a török csapatot erősítő Juhász Dorka lett, aki dupla duplával, azaz 15 ponttal és 10 lepattanóval zárt, emellett 6 gólpassz is bekerült a neve mellé. A Sepsi-SIC-től Mérész 13, míg William 12 egységig jutott.

Női kosárlabda Euroliga-selejtező, odavágó: Sepsi-SIC–Galatasaray 48–81 (11–26, 11–16, 13–18, 13–21).

Sepsiszentgyörgy, Szabó Kati Sportcsarnok. Mintegy 750 néző. Vezette: Branimir Galić (horvát), Natasa Dragojevic (montenegrói), Joannisz Agrafiotisz (görög). Sepsi-SIC: Mérész 13, Williams 12, Davis 5, Armanu, Szabó 7/3–Gereben 6, Cătinean, Ghiță, Diop 2, Holló, Mikes 3/3, Haranguș. Edző: Zoran Mikes. Galatasaray: Smalls 6, Oblak 8/6, Cidal 9/9, Juhász 15/3, Kuier 12–Yilmaz, Fitik 8/6, Cora Yamaner 10, Erdogan 2, Gül 4, Bayram 7, Sahin. Edző: Ekrem Memnun.