Vita az indítványról

Tegnapi ülésén vitatta meg a képviselőház a Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter ellen benyújtott egyszerű indítványt. Az 1989 előtt megkezdett vízerőművek üzembe helyezését akadályozó környezetvédelmi politikák gyengítik Románia energiaellátásának biztonságát címet viselő indítványt a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) nyújtotta be. Az indítványról szerdán szavaz a képviselőház.

A dokumentumban az ellenzéki párt felrója, hogy a tárcavezető akadályozza az 1989 előtt megkezdett vízerőművek üzembe helyezését. Az indítvány aláírói szerint „komoly veszély fenyegeti” az ország energiaellátásának biztonságát, és a környezetvédelmi miniszter „a nemzeti érdekeket szabotáló hozzáállást tanúsít”.

A képviselőház tegnapi ülése előtt Diana Buzoianu azt nyilatkozta, a dokumentum szövege álhírekre alapul, kezdeményezői „manipulációs platformmá” próbálják tenni a parlamentet. Szerinte a kezdeményezésnek „nincs semmi köze sem a vízerőművekhez, sem az energiához, sem a környezethez”, mindezzel az AUR voltaképpen „TikTok-lájkokra vadászik”. A miniszter leszögezte, az indítvány vitáján mindegyik vízerőmű helyzetéről be fog számolni. Rámutatott, ezek kapcsán a vonatkozó jogszabályokban rögzített eljárásokat követi a minisztérium, szigorúan betartva a környezetvédelmi engedélyekkel kapcsolatos törvényeket.

Tegnap délelőtti nyilatkozatában a Szociáldemokrata Párt (PSD) szenátusi frakcióvezetője, Daniel Zamfir rosszhiszeműséggel vádolta meg a környezetvédelmi minisztert a vízerőművek környezetvédelmi engedélyének késleltetése miatt. Azzal érvelt, hogy a 75 százalékban megépült létesítmények befejezése a kormányprogramban is szerepel, és stratégiai jelentőségű beruházásokként a Legfelsőbb Védelmi Tanács is szorgalmazta a befejezésüket, Diana Buzoianu mégis késlelteti ezt. Daniel Zamfir azt is elmondta, a PSD szerdán dönt arról, hogy megszavazza-e az indítványt vagy sem. „Ha én képviselő lennék, a miniszter ellen szavaznék. (...) Ezt nem az USR elleni támadásnak szánom, egyszerűen ezt követeli meg a nemzeti érdek” – tette hozzá.

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) szenátusi frakcióvezetője, Ştefan Pălărie erre reagálva kijelentette, hogy Daniel Zamfir vélhetően a magánvéleményének adott hangot, az eddigi egyeztetések alapján ugyanis az USR nem számol azzal a lehetőséggel, hogy a PSD megszavazza az indítványt. Azt is elmondta, hogy alakulata teljes mértékben kiáll Diana Buzoianu mellett, akit jómaga „a jelenlegi kormány leginkább hozzáértő és legbátrabb miniszterének” tart.

Az indítvány tegnapi vitáján a PSD nevében felszólaló Gabriela Corina Ene kijelentette, a szociáldemokraták nem fogják megszavazni az indítványt, azonban a PSD csak akkor fogja továbbra is támogatni Diana Buzoianut, ha ő prioritásként kezeli a vízerőmű-építési projektek folytatását. „Ha a jövőben további akadályokat látunk, akkor Buzoianu asszony a következőkben, más indítványok esetében már nem számíthat a támogatásunkra.”