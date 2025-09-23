Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Vita az indítványról

2025. szeptember 23., kedd, Belföld

Tegnapi ülésén vitatta meg a képviselőház a Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter ellen benyújtott egyszerű indítványt. Az 1989 előtt megkezdett vízerőművek üzembe helyezését akadályozó környezetvédelmi politikák gyengítik Románia energiaellátásának biztonságát címet viselő indítványt a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) nyújtotta be. Az indítványról szerdán szavaz a képviselőház.

  • Fotó: Facebook / Diana Buzoianu
    Fotó: Facebook / Diana Buzoianu

A dokumentumban az ellenzéki párt felrója, hogy a tárcavezető akadályozza az 1989 előtt megkezdett vízerőművek üzembe helyezését. Az indítvány aláírói szerint „komoly veszély fenyegeti” az ország energiaellátásának biztonságát, és a környezetvédelmi miniszter „a nemzeti érdekeket szabotáló hozzáállást tanúsít”.

A képviselőház tegnapi ülése előtt Diana Buzoianu azt nyilatkozta, a dokumentum szövege álhírekre alapul, kezdeményezői „manipulációs platformmá” próbálják tenni a parlamentet. Szerinte a kezdeményezésnek „nincs semmi köze sem a vízerőművekhez, sem az energiához, sem a környezethez”, mindezzel az AUR voltaképpen „TikTok-lájkokra vadászik”. A miniszter leszögezte, az indítvány vitáján mindegyik vízerőmű helyzetéről be fog számolni. Rámutatott, ezek kapcsán a vonatkozó jogszabályokban rögzített eljárásokat követi a minisztérium, szigorúan betartva a környezetvédelmi engedélyekkel kapcsolatos törvényeket.

Tegnap délelőtti nyilatkozatában a Szociáldemokrata Párt (PSD) szenátusi frakcióvezetője, Daniel Zamfir rosszhiszeműséggel vádolta meg a környezetvédelmi minisztert a vízerőművek környezetvédelmi engedélyének késleltetése miatt. Azzal érvelt, hogy a 75 százalékban megépült létesítmények befejezése a kormányprogramban is szerepel, és stratégiai jelentőségű beruházásokként a Legfelsőbb Védelmi Tanács is szorgalmazta a befejezésüket, Diana Buzoianu mégis késlelteti ezt. Daniel Zamfir azt is elmondta, a PSD szerdán dönt arról, hogy megszavazza-e az indítványt vagy sem. „Ha én képviselő lennék, a miniszter ellen szavaznék. (...) Ezt nem az USR elleni támadásnak szánom, egyszerűen ezt követeli meg a nemzeti érdek” – tette hozzá.

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) szenátusi frakcióvezetője, Ştefan Pălărie erre reagálva kijelentette, hogy Daniel Zamfir vélhetően a magánvéleményének adott hangot, az eddigi egyeztetések alapján ugyanis az USR nem számol azzal a lehetőséggel, hogy a PSD megszavazza az indítványt. Azt is elmondta, hogy alakulata teljes mértékben kiáll Diana Buzoianu mellett, akit jómaga „a jelenlegi kormány leginkább hozzáértő és legbátrabb miniszterének” tart.

Az indítvány tegnapi vitáján a PSD nevében felszólaló Gabriela Corina Ene kijelentette, a szociáldemokraták nem fogják megszavazni az indítványt, azonban a PSD csak akkor fogja továbbra is támogatni Diana Buzoianut, ha ő prioritásként kezeli a vízerőmű-építési projektek folytatását. „Ha a jövőben további akadályokat látunk, akkor Buzoianu asszony a következőkben, más indítványok esetében már nem számíthat a támogatásunkra.”

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-23 08:00 Cikk megjelenítése: 220 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 515
szavazógép
2025-09-23: Belföld - :

Fenyegető leveleket kaptak iskolák és kórházak

A számos iskola és néhány kórház által kapott fenyegető e-mail tartalma nagyon súlyos, emiatt az „egészséges aggodalom” természetes, de pánikra nincsen ok – jelentette ki tegnap a tanügyminiszter.
2025-09-23: Világfigyelő - :

Eltemették Charlie Kirköt

Charlie Kirk neve örökké élni fog a legnagyobb amerikai patrióták krónikáiban – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök az amerikai konzervatív aktivista vasárnap tartott gyászszertartásán a glandale-i State Farm stadionban.
rel="noreferrer"