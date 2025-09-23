Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Fenyegető leveleket kaptak iskolák és kórházak

2025. szeptember 23., kedd, Belföld

A számos iskola és néhány kórház által kapott fenyegető e-mail tartalma nagyon súlyos, emiatt az „egészséges aggodalom” természetes, de pánikra nincsen ok – jelentette ki tegnap a tanügyminiszter.

  • Daniel David: Pánikra nincsen ok, a nyomozás lezárultáig az „egészséges aggodalom” természetes. Fotó: Alex Tudor / Agerpres
Daniel David a Digi24 hírtelevíziónak nyilatkozva elmondta: egyetlen iskolát sem zártak be és egyetlen osztályt sem küldtek haza a fenyegető üzenet miatt, de az iskolák a rendfenntartó erőkkel együtt fokozták éberségüket. Hangsúlyozta: az illetékes hatóságoknak végezniük kell a munkájukat, ki kell deríteniük a fenyegető üzenet küldőjének személyazonosságát, és felelősségre kell vonniuk őt. David felkérte ugyanakkor a szülőket, hogy bízzanak a hatóságokban, küldjék iskolába gyerekeiket. Pánikra nincsen ok, a nyomozás lezárultáig az „egészséges aggodalom” természetes – tette hozzá.

Megemlítette, hogy számos bukaresti, Maros megyei, valamint néhány Argeş megyei iskola kapott hivatalos e-mail-címére fenyegető üzenetet vasárnap.

A Román Rendőrség tegnap közölte: vasárnap az ország több iskolája és néhány egészségügyi intézmény is tömegmészárlással fenyegető levelet kapott a hivatalos e-mail-címére. A Román Hírszerző Szolgálattal (SRI) közösen végzett ellenőrzések előzetes eredménye szerint a fenyegetés mögött nem áll valós veszély.

A fenyegető levelekkel kapcsolatban a tanügyminisztérium az oktatási intézményekbe való belépés szabályai, valamint az önkormányzattal és a helyi rendőrséggel közösen az iskolakörnyék biztonságát célzó intézkedések szigorú betartására szólította fel tegnap a tanintézmények vezetőségét. A tanügyminisztérium monitorozza a helyzetet és állandó kapcsolatban áll a belügyminisztérium és a rendőrség iskolabiztonsági osztályának munkatársaival – szögezte le a tárca, és hangsúlyozta: a gyerekek és a személyzet biztonsága prioritás az iskolában.

Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter szintén fokozott biztonsági intézkedésekre és éberségre szólította fel a kórházak vezetőségét, és kérte, bármilyen észlelt biztonsági szabálysértést és fenyegetést jelentsenek.

