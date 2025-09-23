Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Magyarország nem akarja, hogy az EU harcban álljon

2025. szeptember 23., kedd, Világfigyelő

Magyarország nem akarja, hogy az Európai Unió harcban álljon, ezért nem támogatja Ukrajna uniós tagságát sem – mondta Orbán Viktor magyar miniszterelnök tegnap napirend előtt az Országgyűlésben.

  • Fotó: Facebook / Orbán Viktor
    Fotó: Facebook / Orbán Viktor

A kormányfő az őszi ülésszak első napján elmondott felszólalásában kiemelte: Magyarországnak az ősz során még számos alkalommal meg kell ismételnie a külpolitikai tanácskozásokon, hogy Magyarország nem adott felhatalmazást senkinek sem arra, hogy a nevében háborút viseljen. Magyarország az Európai Unió tagja, senkivel nem áll háborúban, így az Európai Unió sem állhat – hangoztatta. Hozzátette, a háborúpárti országok tekinthetik magukat háborúban álló országoknak, de az uniót háborús célokra nem használhatják, amíg egyetlen ország ellenzi azt. Márpedig Magyarország ellenzi ezt.

A kormányfő helyzetértékelésében rámutatott: nem új jelenség, hogy háborúk, migrációs nyomás és egy új gazdasági-technológiai forradalom állítja új kihívás elé az Európai Uniót, és az sem új, hogy a nemzetközi politika és hatalmi erőtér gyors változásokon megy keresztül. „Három és fél éve véres háború dúl a keleti szomszédunkban, a Közel-Kelet újra puskaporos hordóhoz hasonlítható, újabb és újabb válsággócokkal kell megismerkedni.”

Ugyanakkor új jelenségként értékelte, hogy az Egyesült Államok elnöke pontról pontra végrehajtja választási ígéreteit, és megkezdte a korábban megingathatatlannak hitt kereskedelmi világrend mély átalakítását. Azt is új fejleményként jelölte meg, hogy a Távol-Kelet országai – Kína és az úgynevezett globális dél országai – „felvették az eléjük dobott kesztyűt”, olyan erőt és szervezettséget mutatnak, amire évtizedek óta nem volt példa, India pedig szorosabbra vonta együttműködését a kínai–orosz tengellyel. Ennek hatása lesz a magyar külkereskedelemre és a magyar külpolitikára is – prognosztizálta Orbán Viktor. Az is új jelenség, hogy az Európai Unió „még a fékezett habzású várakozásainkat is mélyen alulmúló teljesítményt mutat”, és teljesen kiütötte magát a globális hatalmak szűk klubjából.

Kitért az Európai Bizottság elnökének szeptember 10-i beszédére, és hangsúlyozta: Ursula von der Leyen szerint hadi gazdálkodásra van szükség, ezzel szemben Magyarország versenyképességi fordulatot szorgalmaz; a bizottság elnöke szerint Ukrajna finanszírozása a legfontosabb, és az ukrán csatlakozási folyamat sürgetését is fenntartják. Emlékeztetett: Magyarország három és fél éve él az ukrajnai háború árnyékában, viseli annak minden következményét, és azóta mondja, hogy a háborúnak nincsen katonai, csakis diplomáciai megoldása. A nyári amerikai–orosz tárgyalásokra emlékeztetve javasolta, hogy legyenek európai–orosz tárgyalások is. Figyelmeztetett: ha Ukrajna belép az Európai Unió­ba, csődbe viszi Magyarországot és Európát is, ezért „semmi okunk, hogy ezt támogassuk”. Orbán Viktor azt mondta: Ukrajna csatlakozása tönkretenné a magyar gazdaságot, átrendezné az európai mezőgazdaság alapjait, Magyarország pedig az eddigi támogatott pozícióból befizetővé válna.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-23 08:00 Cikk megjelenítése: 134 Olvasóink értékelése: 1 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 515
szavazógép
2025-09-23: Világfigyelő - :

A lengyelek kétszer is meggondolják

Lengyelország kész megsemmisíteni a területét fenyegető légi eszközöket, de a felségvizei felett megjelenő orosz vadászgépek lelövéséről csak akkor dönthetne, ha teljesen biztos lenne az összes NATO-tagállam támogatásában – jelentette ki Donald Tusk lengyel kormányfő tegnap egy vidéki sajtóértekezletén.
2025-09-23: Közélet - Fekete Réka:

Visszatértek Erősdre az örömszerző motorosok (Vasparipán a fogyatékossággal élők)

A közhiedelemben „vad” motorosoknak nevezett közösség ismét bebizonyította: a vasparipákon érző emberek ülnek, akik nem sajnálják az időt, energiát, hogy jótékony célra fordítsák azt az összefogást, amely jellemzi őket. Vasárnap nyeregbe ültették a sepsiszentgyörgyi Írisz Ház fogyatékossággal élő fiataljait, és elburrogtak velük Erősdre, ahol a Ráduly-Baka Zsuzsanna által pásztorolt református gyülekezet több mint évtizede fogadja a visszatérő különítményt. 
rel="noreferrer"