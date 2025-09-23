A közhiedelemben „vad” motorosoknak nevezett közösség ismét bebizonyította: a vasparipákon érző emberek ülnek, akik nem sajnálják az időt, energiát, hogy jótékony célra fordítsák azt az összefogást, amely jellemzi őket. Vasárnap nyeregbe ültették a sepsiszentgyörgyi Írisz Ház fogyatékossággal élő fiataljait, és elburrogtak velük Erősdre, ahol a Ráduly-Baka Zsuzsanna által pásztorolt református gyülekezet több mint évtizede fogadja a visszatérő különítményt.

Ahol egyszer-kétszer szeretettel fogadnak, oda az ember visszajár – vallja Makkai Péter, a Diakónia Keresztyén Alapítvány intézményeként működő Írisz Ház alapító lelkésze, igazgatója. Erősd befogadó közösség volt, a Sepsiszentgyörgy és Erősd közötti távolság éppen alkalmas arra, hogy a motoron ülő fogyatékossággal élő fiatalok átéljék az élményt az erdő közötti kanyargós úton, ezért nagyszerű terep arra, amire szánták – mondotta.

Az Írisz Ház udvaráról indult csapatban néhány quados is volt, ők szállították azokat, akik számára a motorozás akadályokba ütközik, de így is közel harminc járgány vezetői szereztek örömet az Írisz Ház fiataljainak és azoknak, akik a felhívásra úgymond külsősként érkeztek.

A hagyomány szerint az erősdi református templomban tartott istentiszteleten adnak hálát azért, hogy együtt lehetnek, de az Ige üzenete sem hiányzik. Makkai Péter arról beszélt, az Erősdre érkező közösség a föld sója, ők ízesítik meg az életet, Ráduly-Baka Zsuzsanna házigazda lelkész pedig azért mondott köszönetet, mert ez a nap nekik is ünnep, színfolt a kicsinyke helyi református gyülekezet életében.

A Szántó Zoltán, a Free Adventure Bikers motoros egyesület elnöke kezdeményezésére létrejött, A legszebb nap elnevezésű, évente megrendezett és immár hagyományossá vált Írisz Ház-programhoz idén csatlakozott a Motorious Tramps RC, a Független Motorosok Egyesülete, az Erdővidéki Motoros Egyesület, valamint a Sepsi Medvék quadosok. Makkai tiszteletes azt tervezi, hogy jövőben meghirdetik az eseményt, és a háromszéki református gyülekezetek jelentkezése alapján választják ki a helyszínt, hogy minél több közösségbe elvigyék az örömszerzésnek ezen módját.