Meghosszabbítják az árrésstopot

A politikus egy Facebook-bejegyzésben jelentette be a kormánypártok vezetőinek még zajló ülésén hozott döntést. „A PSD által a koalíciós tárgyalásokon felsorakoztatott józan érvek felülkerekedtek a kicsinyes politikai büszkeségen!” – fogalmazott. Hozzátette, párttársaival együtt „minden hivatalos és nem hivatalos csatornán” felléptek, hogy elérjék a kis- és közepes jövedelműek számára fontos intézkedés hatályának meghosszabbítását. Politikai források szerint a kormány hat hónappal készül meghosszabbítani az alapélelmiszerek árrésstopját.

A PSD mellett egyébként az RMDSZ is az alapélelmiszerek árrésstopjának meghosszabbítását kérte, Kelemen Hunor szövetségi elnök tegnap délutáni Facebook-bejegyzésében az áll: „Ma a kormánykoalícióban elfogadták a javaslatunkat: fél évvel meghosszabbítjuk az alapélelmiszerek – a kenyér, a tej, a tojás, az olaj, a krumpli, a cukor és még több termék – árréssapkáját. Ez azt jelenti, hogy megfékezzük az áremelkedést, és ezek az élelmiszerek továbbra is minden család számára elérhetőek maradnak. Az RMDSZ a legnehezebb időkben is azon dolgozik, hogy megvédje az embereket, a családokat, a közösségeket.”

A koalíciós pártok vezetőinek ülését megelőzően, tegnap délelőtt Nicuşor Dan államfővel is egyeztettek a kormánypártok vezetői a Cotroceni-palotában. Az elnöki hivatal által kiadott közlemény szerint a megbeszélésen az elnök hangsúlyozta a koalíciós egység fenntartásának és a reformok folytatásának fontosságát. A közleményben azt is hangsúlyozták, hogy a párbeszédre „az ország politikai és gazdasági stabilitásának megerősítése” érdekében volt szükség, a kormánypártok vezetői pedig vállalták, hogy „párbeszéd útján, felelősen kezelik a véleménykülönbségeket”. „Az állampolgárok áldozatokat hoztak az elmúlt években, és átvészeltek olyan válságokat, amelyekért nem ők voltak a felelősek. Megértem azoknak a jogos elégedetlenségét, akik ismét szolidaritásvállalásra kényszerültek. A legfrissebb adatok azonban már a költségvetési helyzet javulását mutatják, a stabilizálódási folyamat elkezdődött” – idézték a közleményben Nicuşor Dant.