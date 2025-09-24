FELFÜGGESZTETTÉK TISZTSÉGÉBŐL. Minden tisztségéből felfüggesztette az RMDSZ Toró Tamást, a szövetség brassói szervezetének elnökét, miután a volt helyitanács-tagot bilincsben vezették el a rendőrök a Brassói Magyar Napok egyik rendezvényéről a hétvégén.

„Az RMDSZ Brassó Megyei Szervezetének Állandó Tanácsa 2025. szeptember 22-én tartott ülésén minden tisztségéből felfüggesztette Toró Tamást a Brassói Magyar Napokon tanúsított, rendőrségi beavatkozást is szükségessé tevő magatartása miatt” – fogalmaz közleményében a megyei RMDSZ. A testület egyúttal egy későbbi időpontra halasztotta az október 5-ére kitűzött megyei tisztújító küldöttgyűlést. Az RMDSZ brassói szervezetének városi elnöki feladatait ideiglenesen Géczi Gellért, a Megyei Képviselők Tanácsának elnöke látja el. (Maszol)

BUKAREST ÉS KOLOZSVÁR VE­ZETI a romániai városok körében a bérek rangsorát 6749 és 6335 lejes nettó havi átlagfizetéssel; a lista másik végén Vrancea, Vâlcea és Vaslui megye áll, ahol a nettó átlagfizetés továbbra is 4000 lej körül van – derül ki a Prohuman APT elemzéséből. Eszerint a régiók és iparágak közötti különbségek fragmentált munkaerőpiacot mutatnak, ahol a képzett munkaerő iránti kereslet egyértelműen meghaladja a kínálatot. Az egyetemi diplomát nem igénylő szakmákban legmagasabb a nemzetközi áruszállításban alkalmazott kamionsofőrök havi fizetése, amely legalább 9000 lej, de elérheti a 15 000 lejt is, a villanyszerelőké pedig gyakran eléri a 6000–8000 lejt. A fehérgalléros szektorban nagy a kereslet a mesterséges intelligencia szakértőiért, egy középkategóriás szakember havi nettó keresete 15 000 és 25 000 lej között mozog, de a legfelső/vezetői szinten akár a 35 000 lejt is elérheti a fizetés. A programozók esetében a kezdő fizetés havi 1500–2500 euró. (Agerpres)