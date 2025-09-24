Ülésezik a Legfelsőbb Védelmi Tanács

Az elnöki hivatal hétfő esti közleménye szerint a találkozó napirendjén szerepel a pilóta nélküli légi járművek általi fenyegetésekkel szembeni védelmi intézkedések, valamint a védelmi intézkedések végrehajtásához szükséges berendezések és műszaki rendszerek általános műszaki követelményeinek meghatározása. Megvitatják továbbá azt is, hogy kik jogosultak intézkedéseket elrendelni vagy jóváhagyni az engedély nélkül a Románia légterét használó légi járművekkel szemben. Az ülésen a nemzetbiztonság területén felmerülő egyéb aktuális kérdések is megvitatásra kerülnek – közölte a hivatal.