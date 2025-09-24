Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Nem lesz gázhiány

2025. szeptember 24., szerda, Belföld

A Romgaz Csoporthoz tartozó ploieşti-i Depogaz tegnapi bejelentése szerint Románia az uniós rendeletben kitűzött határidőnél 41 nappal korábban teljesítette a földgáztárolásra vonatkozó kötelező célt.

    Fotó: pixabay.com

Az ország öt legjelentősebb föld alatti gáztárolóját üzemeltető vállalat közleményében emlékeztettek, hogy a vonatkozó uniós rendelet értelmében a tagállamoknak november 1-ig 90 százalékra kell feltölteniük földgáztárolóikat. A Depogaz már szeptember 20-án teljesítette a gáztárolási célértéket, ugyanakkor a romániai tárolók töltöttségi szintje meghaladja az uniós átlagot – közölték. A Depogaz becslései szerint október végére eléri a száz százalékot a tárolók töltöttsége.

