KézdivásárhelyNyolcmillió lej hiányzik a pályázat lezárásához

2025. szeptember 24., szerda, Közélet

Kézdivásárhelyen lassan a végéhez közeledik a gázvezeték-hálózat bővítését célzó nagyszabású közműfejlesztés. A beruházás azonban jelentős többletköltséggel jár, amit az önkormányzatnak kell előteremtenie – mondta el lapunknak Bokor Tibor, a város polgármestere.

    A nyomáscsökkentő állomást betonkerítéssel vették körbe. A szerző felvétele

A projekt eredetileg közel 1190 csatlakozással számolt, ám a kivitelezés során az igények megnőttek, jelen állás szerint közel 1300 háztartást kell a rendszerre rácsatlakoztatni. „Ez sajnos kétmillió lejes pluszköltséget jelentett, amit az önkormányzatnak kell kifizetnie” – hangsúlyozta Bokor Tibor.

A gázcsöveket mind lefektették, a nyomáscsökkentő állomás platformja is elkészült, mi több, a kivitelező leszállította a berendezést, amely a helyére is került, ám még több kifizetés hátravan. „Jelenleg mintegy 2,6 millió lej értékű számla vár kifizetésre, és bár bízunk abban, hogy megkapjuk a kormánytól a támogatásként ígért másfél mil­liót, de így is komoly anyagi nyomás nehezedik ránk” – részletezte a polgármester.

A legnagyobb gondot az jelenti, hogy a pályázat lezárásához az önkormányzatnak kell beszereznie a rendszerhez tartozó okosórákat, amelyek további hatmillió lejes terhet rónak a városra. „Összesen körülbelül nyolcmillió lejre lenne még szükségünk ahhoz, hogy teljesen lezárjuk a projektet” – mondta Bokor Tibor. 

A polgármester elismerte: sok szempontból igazságtalan a szabályozás, miszerint az órákat akkor is meg kell vásárolni, ha a lakosok egy része nem csatlakozik a rendszerre. „Ez butaság, hiszen a fogyasztó nem kerül be, ha nem akarja, de az órát így is át kell adnunk a szolgáltatónak. Ettől függetlenül reméljük, hogy idővel egyre többen választják majd a gázra való áttérést” – fogalmazott.

Bokor Tibor szerint a legfontosabb most az, hogy az állammal és a kivitelezőkkel közösen megtalálják a hiányzó forrásokat. „Megoldást kell találnunk, mert különben nem tudjuk lezárni a pályázatot” – tette hozzá.

Szerző: Bartos Lóránt Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-24 08:00
