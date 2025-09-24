Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
A román állam az ozsdolai közbirtokosság ellenA következő tárgyalás októberben lesz

2025. szeptember 24., szerda, Közélet

Tegnap került volna sor a megyei törvényszéken a román államot képviselő pénzügyminisztérium által az ozsdolai közbirtokosság ellen indított pereskedés második fellebbviteli tárgyalására, amelyet azonban az igazságszolgáltatásban augusztus 26-án kirobbant sztrájk miatt a többi üggyel együtt elnapoltak.

A következő tárgyalást október 21-re tűzték ki. A második tárgyalást egy háromtagú ítélőtanács – Ördög Erika, Tudor Paul Grip és Berekméri-Erdély Beáta – előtt kellett volna lefolytatni. Pénzes Ágoston, Ozsdola polgármestere jelen volt a kitűzött, 13 órai időponton a megyei törvényszéken, ahol megtudta, hogy nem lesz tárgyalás. Lukács Attila közbirtokossági tagot Laczkó-Dávid Géza és Székely János védőügyvédek értesítették hétfőn este, hogy a tárgyalás elmarad, holott a megyei törvényszéktől a múlt héten érkezett átirat még arról szólt, hogy szeptember 23-án kell megjelenniük az ítélőtanács előtt.

Szerző: Iochom István Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-24
