Amit a prosztatagyulladásról tudnia kell /X/

A prosztatagyulladás a prosztatamirigy gyulladása, amely gyakran okoz kellemetlenséget a férfiak körében.

A tünetek közé tartozik az alhasi fájdalom, ami a végbél irányába is sugározhat, valamint a vizelési nehézségek, amelyek gyakran éjszaka lépnek fel. A betegség akut formája hirtelen és intenzív tünetekkel jár, míg a krónikus típusú változata hosszabb ideje fennálló, visszatérő panaszokat okozhat.

Kezelési lehetőségek és teendők

Mit tehet, hogy megszabaduljon a kellemetlenségektől? Első lépésként fontos a pontos orvosi diagnózis felállítása, tehát mielőbb keresse fel például a Swiss Clinic urológia szakrendelését.

Ha bakteriális eredetű a gyulladás, az orvos valószínűleg speciális antibiotikum-kúrát ír elő, ami akár hat hétig is eltarthat. Különféle gyógyszerek is rendelkezésre állnak a fájdalom csillapítására és a gyulladás csökkentésére, míg mások, például az alfa-blokkolók, segíthetnek a vizelési nehézségek enyhítésében.

Az életmódváltozás különösen hasznos lehet, például a célzott kismedencei izomtornával, ami csökkentheti a feszültséget és enyhítheti a fájdalmat. Súlyosabb esetekben, ahol a gyógyszeres kezelés nem elégséges, a prosztatamasszázs vagy akár műtéti beavatkozás is lehetőség lehet.

Különböző formák: a prosztatagyulladás típusai

A prosztatagyulladás többféle formában is előfordulhat. Az akut bakteriális prosztatagyulladás ritka, de súlyos állapot, amelyet baktériumok okoznak. A tünetei hirtelen jelentkeznek, gyakran lázzal és jelentős vizelési fájdalmakkal együtt.

A krónikus bakteriális prosztatagyulladást is baktériumok idézik elő, bár itt a tünetek enyhébbek lehetnek, de hosszabb ideig tartanak. Ha valakinek krónikus kismedencei fájdalom szindrómája van, akkor hullámzó intenzitású fájdalmakat és vizelési nehézségeket élhet át.

Tünetmentes formájában a gyulladás bár jelen van, de a beteg semmilyen konkrét panaszt nem érzékel.

Tünetek, amelyek jelzik a gyulladást

A prosztatagyulladás tünetei között gyakori az égő érzés vizelés közben. Ráadásul megjelenik a gyakori és sürgető vizelési inger, főként az éjszakai órákban. Továbbá, a fájdalom jelentkezhet a gáttájékon vagy az alhasban. Előfordulhat vizelési nehézség is, mint a gyenge vizeletsugár vagy akadozás.

Talán már Ön is gondolt arra, hogy a hát- és deréktáji fájdalom más eredetű, de sok esetben ez is a prosztatagyulladás tünete lehet. Férfiaknál fájdalom léphet fel a herékben vagy a pénisz tövében.

Emellett szexuális problémák, például fájdalom az ejakuláció alatt vagy csökkent libidó szintén megjelenhetnek. Akut esetben mindezt láz, hidegrázás és általános gyengeség is kísérheti.

Mitől alakul ki a prosztatagyulladás?

Mi állhat a gyulladás hátterében? A húgyúti fertőzések gyakran átjuthatnak a prosztatára, mivel a baktériumok a húgyutakon vagy a véráramon keresztül megtalálhatják az útjukat. A nem bakteriális eredetű gyulladások esetében az okok néha összetettebbek.

Például a húgyúti elzáródás, amelyet a prosztata megnagyobbodása okozhat, akadályozhatja a vizelet teljes ürülését, így elősegítve a fertőzés és gyulladás kialakulását. A stressz és az izomfeszültség is közrejátszhat: az ülőmunka vagy pszichés terhelés miatti kismedencei izomfeszültség szintén hozzájárulhat a gyulladás megjelenéséhez.