Köszönet
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik GYÖRGY JENŐ temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és részvétüket nyilvánították.
A gyászoló család
106192
Megemlékezés
Bár nem vagy már közöttünk, érezzük, hogy vigyázol ránk. Emléked fényként kísér utunkon. Örök hiányát érezve, fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk PÉTERFI KATALINRA halálának hatodik hónapjában. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerető családja
1120424
Könnyes az út, mely sírodhoz vezet, / A Jóisten őrködjön pihenésed felett. / Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, / Sírodra szálljon áldás és nyugalom. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a bölöni születésű sepsiszentgyörgyi
id. TANA LAJOSRA
halálának 14. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerető családja
1120421
Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, / De szívünkben él és örökre ott marad.
Kegyelettel emlékezünk MOLNÁR MATILDRA halálának 7. évfordulóján.
Szerető hozzátartozói
1120418
Szomorú szívvel emlékezünk a kilyéni KALA LÁSZLÓRA halálának tizenötödik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
1120417
Kegyelettel és fájó szívvel emlékezünk a csíkszentmártoni születésű uzoni
id. RÉSZEGH TAMÁSRA,
aki ma hat éve távozott szerettei köréből. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335406
Ma harminckét éve veszítettük el szeretett
édesanyánkat,
SZŐCS JÓZSEFNÉ
GYÁRFÁS ILONA tanítónőt. E szomorú évfordulóra emlékezve ma is fájdalommal álljuk körbe sírhantját, és soha el nem múló szeretettel gondolunk rá. „A mélybe csak tested merült el, / csak ő tűnt el a föld alatt, / de lényed lényege ezerfelé / szóródva is köztünk maradt.”
(Keszei István)
Bánatos szerettei
4335427
Szeretetét, jóságát szívünkben megőrizve emlékezünk MÁRK ANDRÁSRA
halálának 8. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335429
Remegő kezét kezemben fogtam. / Szeme szinte beszélt. / De én szavak nélkül is tudtam. / Nem fájt még annyira / Soha, de soha semmi, / Mint akkor és ott, / Csendben elengedni. Szívünkben helyedet nem pótolja semmi, míg e földön élünk, nem fogunk feledni. Fájó szívvel emlékezünk WENZL SÁNDORRA
halálának negyedik évfordulóján.
Bánatos özvegye, gyermekei családjukkal együtt
4335436