Köszönet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik GYÖRGY JENŐ temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és részvétüket nyilvánították.

A gyászoló család

106192

Megemlékezés

Bár nem vagy már közöttünk, érezzük, hogy vigyázol ránk. Emléked fényként kísér utunkon. Örök hiányát érezve, fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk PÉTERFI KATALINRA ­halálának hatodik hónapjában. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerető családja

1120424

Könnyes az út, mely sírodhoz vezet, / A Jóisten őrködjön pihenésed felett. / Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, / Sírodra szálljon áldás és nyugalom. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a bölöni születésű sepsiszentgyörgyi

id. TANA LAJOSRA

halálának 14. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerető családja

1120421

Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, / De szívünkben él és örökre ott marad.

Kegyelettel emlékezünk ­MOLNÁR MATILDRA ­halálának 7. évfordulóján.

Szerető hozzátartozói

1120418

Szomorú szívvel emlékezünk a kilyéni KALA LÁSZLÓRA halálának tizenötödik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

1120417

Kegyelettel és fájó szívvel emlékezünk a csíkszentmártoni születésű uzoni

id. RÉSZEGH TAMÁSRA,

aki ma hat éve távozott szerettei köréből. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4335406

Ma harminckét éve ­veszítettük el szeretett

édes­anyánkat,

SZŐCS JÓZSEFNÉ

GYÁRFÁS ILONA tanítónőt. E szomorú évfordulóra emlékezve ma is fájdalommal álljuk körbe sírhantját, és soha el nem múló szeretettel gondolunk rá. „A mélybe csak tested merült el, / csak ő tűnt el a föld alatt, / de lényed lényege ezerfelé / szóródva is köztünk maradt.”

(Keszei István)

Bánatos szerettei

4335427

Szeretetét, jóságát szívünkben megőrizve emlékezünk MÁRK ANDRÁSRA

halálának 8. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4335429

Remegő kezét kezemben fogtam. / Szeme szinte beszélt. / De én szavak nélkül is tudtam. / Nem fájt még annyira / Soha, de soha semmi, / Mint akkor és ott, / Csendben elengedni. Szívünkben helyedet nem pótolja semmi, míg e földön élünk, nem fogunk feledni. Fájó szívvel emlékezünk WENZL SÁNDORRA

halálának negyedik ­évfordulóján.

Bánatos özvegye, gyermekei családjukkal együtt

4335436