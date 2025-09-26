Gombanapok Sepsiszentgyörgyön A László Kálmán Gombászegyesület, a Székely Nemzeti Múzeum és a Kónya Ádám Művelődési Ház szervezésében szeptember 27-én, szombaton és 28-án, vasárnap gombanapokat tartanak, melyre szeretettel várnak minden természetkedvelő családot. A szombati program: 9.45 órakor sugásfürdői gombásztúra szakavatott vezetőkkel (gyülekező a Művészeti és Népiskola előtti autóbuszmegállóban, az autóbusz 13 órakor indul vissza Sugásfürdőről); 13.30-tól a Kónya Ádám Művelődési Házban és kertjében a gyűjtött gombák azonosítása, majd gombakiállítás; 14 és 15 óra között gombás éltelek kóstolása a Park vendéglő jóvoltából, friss gombás kiadványok is terítéken; 15.15-től Farkas János, Zsigmond Győző, Zoltán Sándor a szedett gombákhoz kapcsolódó gombaismereti előadásai. Vasárnap a Székely Nemzeti Múzeumban 14–15.30 óráig műhelyfoglalkozás Csáki-Bartha Zonga és Vinceffy Orsolya múzeumpedagógusokkal, 14 órától gombafotó- és gombapreparátum-kiállítás Farkas János és más egyesületi tagok gyűjteményéből, 14.30-tól gombaismereti előadások – Farkas János: Varázslatos gombavilág. Fontosabb összetéveszthető őszi gombáink; Zsigmond Győző: Régebbi gombanapjaink, 2008–2009.

Előadások

KÉZDIVÁSÁRHELY. Kelet-kutatás, néprajz, régészet eredetünk szolgálatában címmel szervez előadást a Háromszéki Népfőiskola Egyesület szeptember 28-án, vasárnap 17 órától Kézdivásárhelyen a Vigadó dísztermében. Előadók, beszélgetőpartnerek: Kissné Portik Irén néprajzkutató, Bálint Huba magyarságkutató, Fülöp Szabolcs lelkész, moderátor: Sántha Attila író.

KOVÁSZNA. Asztronéz kultúrák, mitológiák – avagy mit tanulhat egyik kis nép a másiktól? címmel tart előadást Benedek Dezső, a Georgia State University egyetemi professzora szeptember 28-án, vasárnap 18 órától a kovásznai Csoma Emlékközpontban.

Megemlékezés Szárazajtán

Az 1944. szeptember 26-án történt magyarellenes vérengzés áldozataira emlékeznek ma Szárazajtán, az esemény 81. évfordulóján. A megemlékezés 11 órakor istentisztelettel kezdődik, majd a falu központjában található emlékműnél folytatódik és koszorúzással zárul.

Zene

KAMARAKONCERT KOVÁSZNÁN. A kovásznai Szarvas Szállóban koncertezik ma 16 órától a brassói NaunART vonósnégyes: Alina Nauncef (I. hegedű), Alexandru Nauncef (II. hegedű), Vlad Nauncef (brácsa) és Arnold Crișan (cselló). Az Árkosi Kulturális Központ és a Turism Covasna Rt. szervezte eseményre a belépés in­gyenes.

Kiállítás

VONALAK ÉS SZÍNEK. Az Árkosi Kulturális Központban (Olt u. 6. szám) ma 19 órától Corina Preda-Perianu bukaresti festőművész munkáiból nyílik kiállítás, majd Teodor Verly (hegedű) és Cătălina Preda (zongora) kamarakoncertjére kerül sor. A tárlatot megnyitja Vladimir Bulat művészettörténész, kurátor: Kopacz Attila.

ÁRKOSON A VÍZ-CSŰR GALÉRIÁBAN (Kriza János utca 18. szám) szeptember 27-én, szombaton 18 órától tartják Horváth Levente Létjáró című kiállításának záróeseményét. Meglepetéssel is készülnek, az estét pedig tábortűz melletti beszélgetés zárja. Házigazda: Ferenczi Z. Sámuel, kurátor: Rizmayer Péter, zene: Lászlóffy Réka Ildikó.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 15.30-tól Demon Slayer – A végtelen kastély (magyar feliratos), 16.30-tól Sarkvidéki varázslat (románul beszélő), 18.15-től Rózsák háborúja (magyarul beszélő), 20.15-től Több­esélyes szerelem (magyarul beszélő). Szombaton 11 órától A hupikék törpikék magyarul beszélő és 11.15-től románul beszélő, 16 órától Sarkvidéki varázslat (magyarul beszélő), 17.45-től Downton Abbey: A nagy finálé (magyarul beszélő), 20 órától Egyik csata a másik után (magyarul beszélő), 20.30-tól Túlagyalt randevú (román feliratos). Vasárnap 11 órától Rossz­fiúk (magyarul beszélő), 11.15-től Gabi babaháza: A film (románul beszélő), 15.30-tól A hupikék törpikék (magyarul beszélő), 17.15-től Demon Slayer – A végtelen kastély (magyar feliratos), 20.15-től Egyik csata a másik után (román feliratos), 21 órától Azúr ösvény (román feliratos). Honlap: artacinema.ro/hu.

EVA FILMMAKERS FEST. Szeptember 30-ig zajlik Sepsiszentgyörgyön az Eva FilmMakers Fest ötödik kiadása. Ma 17 ótától Darvay Tünde festészeti tárlatának megnyitója a Kónya Ádám Művelődési Házban; 18.30-tól a Művész moziban Hegyeken én zengedezve járnék – portré- és dokumentumfilm Nyisztor Ilonáról, majd közönségtalálkozó Maksay Ágnes rendezővel, Nyisztor Ilona énekesnővel és Dobondi Lehel operatőrrel, moderátor Szebeni Zsuzsanna színháztörténész, a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet vezetője. 21 órától a Szerethető című, magyar feliratos norvég romantikus filmdrámát vetítik. Szombaton a Művész moziban 17 órától Holnap indulok (angol feliratos osztrák dokumentumfilm), 18.30-tól Az emlékezet nagykövete (román feliratos osztrák–lengyel dokumentumfilm). Vasárnap a Művész moziban 17 órától A bereki ember – Fekete István élete (magyar dokumentumfilm), 18.30-tól Hétköznapi kudarcok (magyar–cseh–szlovák–olasz filmdráma). A vetítés után beszélgetés lesz Vincze Teréz filmesztéta vezetésével. A teljes program elérhető a fesztivál Facebook-oldalán.

Hitvilág

AZ ŐSZI HÁLAADÁS ÜNNEPÉT tartják szeptember 28-án, vasárnap 11 órától a baróti unitárius templomban, ugyanakkor a templomépítés 30. évfordulóját is megünneplik. ♦ Vasárnap 11 órától a felsőrákosi unitárius templomban szintén istentisztelettel ünneplik az őszi hálaadás napját, majd közös ebédre várják a híveket.

ZENÉS ISTENTISZTELETET tartanak szeptember 28-án, vasárnap 18 órától Sepsiszentgyörgyi Református Vártemplom új gyülekezeti termében, közreműködik a Messzehangzó együttes.

HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓS istentiszteletet tartanak a kézdivásárhelyi református egyházközség templomában szeptember 28-án, vasárnap 11 órától, melyre várják mindazokat, akik idén ünnepelték vagy ünneplik házasságkötésük 10., 20., 25., 30., 40., 50., 55., 60., 65. évfordulóját. Azokat is várják, akik máshol kötöttek házasságot, de a városban élnek vagy időközben egyedül maradtak.

LELKIGYAKORLAT. Október 9. és november 20. között hat csütörtökön a sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánián lelkigyakorlatot tart Ilyés Zsolt plébános, amelynek témája: Tanuljunk meg imádkozni Jézustól, a Miatyánk ima kérései. Jelentkezni lehet Fodor Melindánál (telefon: 0751 021 821), Kónya Rozáliánál (telefon: 0745 088 672). A program: 18 órától szentmise, utána előadás, kiscsoport és szentségimádás. Szervezők: Ilyés Zsolt plébános, az Élet a Lélekben imacsoport, a Medjugorjei Imacsoport.

A szilva napja Feldobolyban

Nagyborosnyó önkormányzata és a Feldobolyi Kulturális és Közösségi Egyesület szervezésében szeptember 27-én, szombaton tartják Feldobolyban az iskola kertjében a szilva napját, mely egyben falunap is. A program: 8.30-tól szilvaízfőzés; 9 órától faluébresztő a Zágoni Rezesbandával; 10 órától megnyitó és a Zágoni Rezesbanda bemutatója; 10.30-tól fellép a zabolai Gyöngyharmat Néptáncegyüttes; 11 órától a Leza Egyesület néptáncbemutatója; 11.30-tól a feldobolyi iskolások műsora Márton Gabriella és Kertész Sára vezetésével; 12 órától a lécfalvi önkéntes tűzoltók tűzoltóautó-bemutatója; 13 órától fellép a Kilyéni Búzavirág Dalkör; 14 órától a United by Music koncertje; 15 órától a szentivánlaborfalvi Székely István Dalkör előadása. A szilvaízek kóstolóját, értékelését és a díjazást 16 órától tartják, majd 18 órától Tomy koncertje, 19 órától pedig a lécfalvi Botos Norbert zenész szórakoztatja a közönséget. A rendezvényt 20 órakor tábortűz zárja.

Őszi vásár és Kürtőskalács Fesztivál Sepsiszentgyörgyön

A pénteki program

a főtéren: 17–17.30 óra között a Malomkert Panzió élő közvetítésben mutatja be, hogyan készül az igazi csernátoni kürtőskalács. A színpadon és a színpad előtti téren 18–19 óra között Mesehetes gyermekkoncert, 19–20 óra között Fedezd fel a kürtőskalács világát! – a kürtőskalács készítésének bemutatása a Simon család sátránál (a színház előtt) a Berde Áron Közgazdasági Líceum közreműködésével, a színpadon 20 órától UFO-koncert, 21.20-tól DJ Pici.

Szombaton

az Erzsébet parkban 11–17 óra között kézműves-foglalkozások gyerekeknek, hegyi­mentős tirolizás a parkban a Kovászna Megyei Hegyimentő Közszolgálat közreműködésével, lovagoltatás gyermekeknek a Barabás Lovardával. A Simon család sátránál 11–17 óra között Fedezd fel a kürtőskalács világát! – a kürtőskalács készítésének bemutatása a Berde Áron Közgazdasági Líceum közreműködésével. 13 órakor bemutatják Az év székelyföldi kürtőskalácsa verseny zsűrijét, 13.10-től Az év székelyföldi kürtőskalácsa verseny indítása, majd élő közvetítés 15.10-ig. A színpadon 16 órától fellép a veszprém vármegyei kiscsőszi Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hu­nyor Népfőiskola néptáncegyüttese, kíséri a Finom Zenekar. 17 órától köszöntőbeszédek és díjazás, 17.30-tól 21 méteres kürtőskalács sütése a Borbély Kürtőskaláccsal, a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete támogatásával. A színpadon 20 órától Alexandra Stan-koncert, 21.30-tól Groovehouse-koncert.

Vasárnap

az Erzsébet parkban kézműves-foglalkozások, lovagoltatás gyermekeknek a Barabás Lovardával, hegyimentős tirolizás a parkban a Kovászna Megyei Hegyi­mentő Közszolgálat közreműködésével. A Simon család sátránál (a színház előtt) 11–17 óra között Fedezd fel a kürtőskalács világát! – a kürtőskalács készítésének bemutatása a Berde Áron Közgazdasági Líceum közreműködésével. A főtéren 11–12 óra között Óriás édes reggeli rekordkísérlet a Kézdi Lacto Coop, a Paperline, a Honey Expert, a Diószegi Pékség és a Dávid Virágüzlet együttműködésével. 12 órától indul a Reformkürtősverseny, melyet 14 óráig élőben közvetítenek. A színpadon 14.30–15.20 között a szitabodzai Cununa Carpaților folklór együttes néptánc­előadása, 16–16.50 között a Kincskeresők Néptáncegyüttes műsora, 17 órától a Reformkürtős-verseny díjazása. 17.30–18 óra között Székelyföld legnagyobb, 1 méter átmérőjű lángosát készíti el a Szejkei Lángos. A Tein Teaházban 18.30–19 óra között közönségtalálkozó a Kozmix együttessel, 19–20 óra között Kaly Roly- és Kapriccio-koncert, 20.30–22 óra között Kozmix-koncert.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Papolcon, hétfőn és kedden Zágonban. Honlap: tega.ro.

ÁRAMSZÜNET. Szeptember 29-től, hétfőtől október 3-áig naponta 8–16 óráig Sepsibesenyőn és a Besenyői-tó környékén szünetel az áramszolgáltatás.

MÉZÉDES NAP. A Tegyünk Kézdiszékért Tömörülés szeptember 27-én, szombaton 10 órától a kézdivásárhelyi Molnár Józsiás parkban megszervezi a Mézédes Napot. A mézlovagok és kísérőik felvonulása után az érdeklődők megismerkedhetnek a környékbeli méhészekkel, különböző mézeket kóstolhatnak, vásárolhatnak, de mézeskalács-díszítés, meseolvasás, tudományos elő­adás is szerepel a műsorban. A rendezvény tiszteletbeli meghívottjai, társszervezői a székelyföldi Mézlovagrend képviselői.

HOSSZABBÍTOTT ÜGYFÉLFOGADÁS. A második fél évre kivetett helyi adókat és illetékeket szeptember 30-ig lehet késedelmi kamat nélkül befizetni – adja hírül Sepsiszentgyörgy polgármesteri hivatala. Szeptember 29–30-án az önkormányzat adóhivatalában 8–18 óráig fogadják az ügyfeleket. A helyi adók és illetékek a www.ghiseul.ro honlapon is befizethetők.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 22–6 óráig a Grigore Bălan úti Salvia I. gyógyszertár (0267 313 513) az éjszakai szolgálatos. Szombaton és vasárnap a bevásárlóközpontokban levő gyógyszertárakat is fel lehet keresni. Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608), hétfőtől a Dózsa György utcai Ambrózia II. patika a szolgálatos; Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton 8–16, vasárnap 9–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Kossuth Lajos utcai Hermann gyógyszertár (0729 935 431) tart nyitva.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyör­gyön pénteken 14–19 és szombaton 9–14 óráig a Sport utca 9/5D alatti Dental Centrum fogászaton telefonos egyeztetés alapján (0743 455 556), szombaton és vasárnap 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) fogadják a sürgősségi eseteket.