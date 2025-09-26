A Háromszék Ágyúsok fordulatos és gólokban gazdag mérkőzést játszottak szerdán a vendég Csíkszeredai Sportklub ellen a román bajnokság alapszakaszában. Kertész Zoltán csapata nagyot küzdött a Kevin Constantine irányította kék-fehér mezes együttessel, amely az utolsó harmadban élesebb volt a befejezéseknél, így 5–4-re győzött, és mindhárom pontot elvitte Kézdivásárhelyről. A narancs-kék mezesek hétfőn és kedden 18.30-tól a Galaci CSM otthonában lépnek jégre a pontvadászatban és a Román Kupa csoportkörében.

A háromszéki alakulat bátran indította az összecsapást, ezzel pedig meglepte ellenfelét, ugyanis Szőcs Zalán már a 2. percben megszerezte a vezetést. A folytatásban a házigazdák szervezett védekezése remek kapusteljesítménnyel társult, viszont a 13. percben az előző idényben Erste Liga-döntőt játszó rivális Becze Tihamér révén egyenlített, ráadásul a tapasztalt csatár két másodperccel a szünet előtt létszámfölényben ismét betalált (1–2). A motivált narancs-kék mezesek a második játékrészt is góllal kezdték, ezúttal Róth Zoltán átadásából Gecse Olivér továbbított a hálóba. A Háromszéki Ágyúsok összeszedett játékuknak köszönhetően a 36. percben újfent talpra ugrasztották a közönséget, Róth újabb passzából Gecse ismét megzörgette a hálót (3–2).

Alig rajtolt el a záró harmad, a vendégek máris kihasználták emberelőnyüket, ekkor Antal Patrick lőtt a ketrecbe, aztán kisvártatva Reid Petryk ütötte a korongot a jobb felsőbe (3–4). A háromszéki gárda hátrányban sem csüggedt, ezáltal az 50. percben emberelőnyben Antal László előkészítéséből Markus Magnusson szépségdíjas találatot jegyzett. Kevesebb mint öt perccel a vége előtt a csíkszeredai csapat egy ellentámadás végén szintén létszámfölényben volt eredményes (4–5). A Kovászna megyei együttes a hátralévő időben sem adta fel, a hajrában fórban rohamozhatott azért, hogy hosszabbításra mentse a találkozót. Kertész Zoltán vezetőedző időt kért, ezután levitték a kapust, több lehetőséget kialakítottak, azonban ezek rendre kimaradtak, így vereséget szenvedtek.

Eredmény, román bajnokság, alapszakasz: Háromszéki Ágyúsok–Csíkszeredai Sportklub 4–5 (gólszerzők: Szőcs Zalán 2., Gecse Olivér 22., 36., Markus Magnusson 50., illetve Becze Tihamér 13., 20., Antal Patrick 41., 56., Reid Petryk 45.). (miska)