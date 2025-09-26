Nemzetközi hadgyakorlat Háromszéken

A sepsiszentgyörgyi Cireșoaia hegyivadász zászlóalj, a csíkszeredai Virgil Bădulescu tábornok hegyivadász dandár katonái, valamint a Kovászna megyei katasztrófavédelem és csendőrség egységei részvételével Sarmis–Olt 25 nevű nemzetközi és intézményközi hadgyakorlatot tartanak. A gyakorlat során olyan feladatokat hajtanak végre, mint éles helyzethez hasonló lövészet vaktölténnyel, taktikai bevetések terepen, parancsnoki és irányítási eljárások begyakorlása a különböző katonai egységek szintjén, közös beavatkozási tervek gyakorlása a Nemzeti Biztonsági Rendszerhez tartozó helyi alakulatokkal. Ugyanakkor katonai erők és páncélozott járművek érkeznek a kiképzőterületre Suceava, Hargita és Brassó megyéből. A közlemény nem nevezi meg a külföldi résztvevőket.

A hadgyakorlatot fő céljai a különböző országok és szervezetek közötti együttműködés javítása, a fegyverek és felszerelések hatékonyabb használatának elsajátítása, az állóképesség és a hosszabb idejű, ellenséges környezetben való tevékenykedés gyakorlása, a reagálási képesség fejlesztése fiktív forgatókönyvek alapján, a közös mozgósítás és kiképzés javítása, különféle katonai technikák, taktikák és eljárások alkalmazásával, valamint egy olyan regionális környezet kialakítása, amely kedvez a nemzetközi és intézményközi katonai együttműködésnek. (sz.)