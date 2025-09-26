Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Nemzetközi hadgyakorlat Háromszéken

2025. szeptember 26., péntek, Közélet

Szeptember 26. és október 10. között a sepsiszentgyörgyi lőtéren nemzetközi hadgyakorlatot tartanak hegyivadász katonák, tűzoltók és csendőrök részvételével, közölte pénteken Teodora Munteanu alhadnagy, a házigazda Cireșoaia hegyivadász alakulat szóvivője.

  • Fotó: mapn.ro
    Fotó: mapn.ro

A sepsiszentgyörgyi Cireșoaia hegyivadász zászlóalj, a csíkszeredai Virgil Bădulescu tábornok hegyivadász dandár katonái, valamint a Kovászna megyei katasztrófavédelem és csendőrség egységei részvételével Sarmis–Olt 25 nevű nemzetközi és intézményközi hadgyakorlatot tartanak. A gyakorlat során olyan feladatokat hajtanak végre, mint éles helyzethez hasonló lövészet vaktölténnyel, taktikai bevetések terepen, parancsnoki és irányítási eljárások begyakorlása a különböző katonai egységek szintjén, közös beavatkozási tervek gyakorlása a Nemzeti Biztonsági Rendszerhez tartozó helyi alakulatokkal. Ugyanakkor katonai erők és páncélozott járművek érkeznek a kiképzőterületre Suceava, Hargita és Brassó megyéből. A közlemény nem nevezi meg a külföldi résztvevőket.

A hadgyakorlatot fő céljai a különböző országok és szervezetek közötti együttműködés javítása, a fegyverek és felszerelések hatékonyabb használatának elsajátítása, az állóképesség és a hosszabb idejű, ellenséges környezetben való tevékenykedés gyakorlása, a reagálási képesség fejlesztése fiktív forgatókönyvek alapján, a közös mozgósítás és kiképzés javítása, különféle katonai technikák, taktikák és eljárások alkalmazásával, valamint egy olyan regionális környezet kialakítása, amely kedvez a nemzetközi és intézményközi katonai együttműködésnek. (sz.)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-26 12:00 Cikk megjelenítése: 148 Olvasóink értékelése: 3 Szavazatok száma: 2
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 587
szavazógép
2025-09-26: Közélet - Fekete Réka:

A közösségépítés szellemében rajtolt az új tanév (Gödri Ferenc Általános Iskola)

Az Árvácska Napközi Otthont és az általános iskolát egyetlen pénzügyi központba foglaló Csíki negyedi Gödri Ferenc Általános Iskola Sepsiszentgyörgy legnépesebb lakónegyedében teremti meg azt a biztonságos környezetet a gyermekek számára, ahol az oktatás és a nevelés mellett a közösségépítésre is nagy hangsúlyt fektetnek. Kérésünkre az igazgatóként második tanévét kezdő Vicsai Norbert kísért végig az elmúlt években teljesen felújított óvodán, miközben az intézményvezetőt arról is kérdeztük, hogyan teszik vonzóvá a napközit és az iskolát azok számára is, akik nem a Csíki negyedben laknak. 
rel="noreferrer"