Elhalálozás
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, apa, nagyapa, dédnagyapa, rokon, ismerős, jó szomszéd, a csíkszentmiklósi születésű
PÉTER ANDRÁS
életének 81. évében hosszú betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése 2025. szeptember 30-án 13 órakor lesz a közös temető ravatalozóházától.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
1120428
„Olyan csend van így nélküled, hogy szinte hallani, amit még utoljára akartál
mondani.” (Váci Mihály)
Szívünk mély fájdalmával
tudatjuk, hogy
özv. SALA ANNA
életének 85. évében 2025. szeptember 27-én elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait szeptember 29-én 14 órakor helyezzük örök
nyugalomra a hidvégi
ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
1120429
Köszönet
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
GÖRGÉNYI ABA
temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
4335440
Megemlékezés
Érzem, közel vagy, mégis oly távol, / Én tudom egyedül, mennyire hiányzol. / Ahova mentél, nincsen visszaút, / Örök a hosszú álom, s végtelen az út. / Az emléke csupán, mi itt maradt nekem, / Örökre szívemben őrzöm, s így itt leszel velem. Fájó szívvel emlékezünk a fotosmartonosi VITÁLYOS JUDITRA
halálának második évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335381
A felhők felett van egy másik világ, / Ahol minden szép, és nem szenved senki már. / Angyalok kísérnek utadon tovább, / Csillagként ragyogsz minden éjszakán. Fájó szívvel emlékezünk az illyefalvi születésű sepsiszentgyörgyi BRANDER KAROLINÁRA (szül. BÖLÖNI)
halálának 10. évfordulóján.
Szerető családja
4335430
Ezernyi emlék, mely nyomot hagyott bennünk, / Millió szó, melyet felidézve könnyes lesz a szemünk. / Csillagnyi mosoly, melyet szereztél nekünk, / Köszönjük, hogy itt voltál velünk.
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk
FADGYAS ROZÁLIÁRA (Totára), aki ma hat hete távozott szerettei köréből. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Bánatos szívű szerettei
4335443
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a komollói
DOMBORA PÉTER ISTVÁNRA halálának 18. évfordulóján. Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz, / Halálod, amíg élünk, fájó emlék marad. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335447
Könnyes az út, mely sírjához vezet, / A jó Isten őrködjön pihenése felett. / Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, / Sírjára szálljon áldás és nyugalom. Szeretettel emlékezünk az étfalvazoltáni
id. TAMÁS JÓZSEFRE halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Négy fia családjukkal
4335449
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk
id. DOMOKOS BÉLÁRA halálának 15. évfordulóján. Nyugodjon békében.
Szerető családja
4335453
Amíg éltél, szerettünk, amíg élünk, soha el nem feledünk. Fájó szívvel emlékezünk
a barátosi
id. KÁDÁR GYULÁRA halálának 7. évfordulóján. Emlékét szívünkbe zártuk.
Özvegye, két fia, két menye, négy kicsi unokája
4335455