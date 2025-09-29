Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, apa, nagyapa, dédnagyapa, rokon, ismerős, jó szomszéd, a csíkszentmiklósi születésű

PÉTER ANDRÁS

életének 81. évében hosszú betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.

Temetése 2025. szeptember 30-án 13 órakor lesz a közös temető ravatalozóházától.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

1120428

„Olyan csend van így nélküled, hogy szinte hallani, amit még utoljára akartál

mondani.” (Váci Mihály)

Szívünk mély fájdalmával

tudatjuk, hogy

özv. SALA ANNA

életének 85. évében 2025. szeptember 27-én elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait szeptember 29-én 14 órakor helyezzük örök

nyugalomra a hidvégi

ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

1120429

Köszönet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

GÖRGÉNYI ABA

temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

4335440

Megemlékezés

Érzem, közel vagy, mégis oly távol, / Én tudom egyedül, mennyire hiányzol. / Ahova mentél, nincsen visszaút, / Örök a hosszú álom, s végtelen az út. / Az emléke csupán, mi itt maradt nekem, / Örökre szívemben őrzöm, s így itt leszel velem. Fájó szívvel emlékezünk a fotosmartonosi VITÁLYOS JUDITRA

halálának második évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4335381

A felhők felett van egy másik világ, / Ahol minden szép, és nem szenved senki már. / Angyalok kísérnek utadon tovább, / Csillagként ragyogsz minden éjszakán. Fájó szívvel emlékezünk az illyefalvi születésű sepsiszentgyörgyi BRANDER KAROLINÁRA (szül. BÖLÖNI)

halálának 10. évfordulóján.

Szerető családja

4335430

Ezernyi emlék, mely nyomot hagyott bennünk, / Millió szó, melyet felidézve könnyes lesz a szemünk. / Csillagnyi mosoly, melyet szereztél nekünk, / Köszönjük, hogy itt voltál velünk.

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk

FADGYAS ROZÁLIÁRA (Totára), aki ma hat hete ­távozott szerettei köréből. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Bánatos szívű szerettei

4335443

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a komollói

DOMBORA PÉTER ISTVÁNRA halálának 18. évfordulóján. Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz, / Halálod, amíg élünk, fájó emlék marad. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4335447

Könnyes az út, mely sírjához vezet, / A jó Isten őrködjön pihenése felett. / Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, / Sírjára szálljon áldás és nyugalom. Szeretettel emlékezünk az étfalvazoltáni

id. TAMÁS JÓZSEFRE ­halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Négy fia családjukkal

4335449

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk

id. DOMOKOS BÉLÁRA ­halálának 15. évfordulóján. Nyugodjon békében.

Szerető családja

4335453

Amíg éltél, szerettünk, amíg élünk, soha el nem feledünk. Fájó szívvel emlékezünk

a barátosi

id. KÁDÁR GYULÁRA ­halálának 7. évfordulóján. Emlékét szívünkbe zártuk.

Özvegye, két fia, két menye, négy kicsi unokája

4335455