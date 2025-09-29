A Sepsi OSK II. megszakította negatív sorozatát a harmadosztályú labdarúgó-bajnokságban. A hatodik fordulóban a sepsiszentgyörgyi csapat szombaton hazai pályán 8–0-ra diadalmaskodott az FC Unirea Brăila felett, így a mostani idényben két döntetlen és három vereség után először győzött. A Kézdivásárhelyi SE tovább őrzi veretlenségét, a céhes városi együttes szombaton 3–0-ra nyert az Unirea Braniștea vendégeként, ezáltal ismét első a táblázatban.

A szemerjai stadionban a házigazdák keretében a felnőtt alakulat több játékosa is szerephez jutott, akik oroszlánrészt vállaltak a piros-fehér mezesek kiütéses győzelméből. Nagy Sándor legénysége már a 7. percben vezetést szerzett, Robert Silaghi indítását követően Giovani Ghimfus átemelt a kapus felett (1–0). A folytatásban is a háromszéki gárda akarata érvényesült, amely beszorította ellenfelét és sorra alakította ki a helyzeteket: Batzula Hunor kétszer is betalálhatott volna, viszont Jacob Abah mindkétszer védett, illetve Fekete Márk lövését és Ghimfus szabadrúgását is hárította.

A sepsiszentgyörgyi csapat végül a 35. percben növelte előnyét, Vere­guț Dániel lehetőségét középre ütötte a hálóőr, a kipattanót pedig Győrfi Attila néhány méterről a kapuba pöckölte (2–0). Nem sokkal később Nistor tette próbára a vendégek kapusát, aki a 44. percben újfent tehetetlennek bizonyult, ekkor Nistor előkészítése után Batzula volt eredményes (3–0). Az első félidőben a védekezésre összpontosító Duna-parti együttes mindössze egyszer veszélyeztetett, a szünet előtt Marius Bașturea próbálkozását Gedő Hunor magához ölelte.

A második felvonásban még inkább kidomborodott a felek közötti tudásbéli különbség: a 66. percben Nistor beíveléséből Cristian Gyulai továbbított a hálóba (4–0). Kisvártatva Nistor szépségdíjas találatot jegyzett, 25 méterről emelt az üres kapuba, majd Gyulai passzából Kocsis Norbert is feliratkozott a gólszerzők közé (6–0). A hajrában Nistor lapos pontrúgása kötött ki a jobb alsóban, aztán Székeli Ottó beadásából Endrődi Erik beállította a végeredményt (8–0). A megyeszékhelyi alakulat magabiztos sikerrel szakította meg nyeretlenségét, ezzel a kilencedik helyre lépett a rangsorban.

Labdarúgás, 3. Liga, alapszakasz, 2. csoport, 6. forduló: Sepsi OSK II.–FC Unirea Brăila 8–0 (3–0).

Sepsiszentgyörgy, szemerjai stadion. Vezette: Andrei Sîrbu (Bukarest). Sepsi OSK II.: Gedő – Fekete (Endrődi, 77.), Vereguț, Győrfi, Bocan (Székeli, 77.), Silaghi (Nikula, 59.), Lecki, Nistor, Batzula (Bena, 46.), Kocsis, Ghimfus (Gyulai, 46.). Edző: Nagy Sándor. Brăila: Abah – Marcu (Gerea, 63.), Atche, Nazîru, Simion, Dănilă (Ciocan, 20.), Bașturea (Buzatu, 46.), Răileanu, Budeșteanu (Czetz, 63.), Cazacov (Constantin, 46.), Condruz. Edző: Marian Samuilă. Gólszerzők: Ghimfus (7.), Győrfi (35.), Batzula (44.), Gyulai (65.), Nistor (72., 86.), Kocsis (83.), Endrődi (89.). Sárga lap: Condruz (79.).

További eredmények, 6. forduló: Unirea Braniștea–Kézdivásárhelyi SE 0–3 (gólszerzők: Fábián 18., Drugă 35., Plăiașu 68.), CS Blejoi–CS Păulești 2–0, CSM Râmnicu Sărat–Galaci Oțelul II. 2–0, CSO Plopeni–CS Victoria Traian 0–2, Sporting Liești–Petrolul Ploiești II. 4–1.

A táblázat:

1. Kézdivásárhely 5 1 0 16–4 16

2. Păuleşti 4 1 1 12–4 13

3. Lieşti 4 0 1 14–9 12

4. Braniştea 3 1 1 13–7 10

5. Blejoi 3 1 2 15–10 10

6. Traian 3 1 2 9–13 10

7. Brăila 2 1 3 7–16 7

8. Râmnicu Sărat 2 0 4 9–14 6

9. Sepsi OSK II. 1 2 3 12–11 5

10. Plopeni 1 1 4 10–14 4

11. Oţelul II. 1 1 4 8–17 4

12. Petrolul II. 1 0 5 7–13 3

A hetedik forduló programja: * október 3., péntek: Petrolul Ploiești II.–Unirea Braniștea (15 óra), FC Unirea Brăila–Sporting Liești (15 óra), Galaci Oțelul II.–Sepsi OSK II. (15 óra) * október 4., szombat: Kézdivásárhelyi SE–CSO Plopeni (15 óra), CS Păulești–CSM Râmnicu Sărat (15 óra), CS Victoria Traian–CSO Blejoi (15 óra).