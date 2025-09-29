Fagyott Csíkországban

Raul Cioc, a dél-erdélyi regionális meteorológiai központ munkatársa az Agerpresnek elmondta, Hargita megye több településén szintén fagy­pont alatti értékeket mértek vasárnap reggel: például Gyergyóalfaluban mínusz 3,8 fokot, Maroshévízen mínusz 2,7 fokot, a Bucsin-tetőn lévő állomáson pedig mínusz 1,4 fokot. A megyében a székely­udvarhelyi meteorológiai állomás volt az egyetlen, amely tegnap reggel fagypont fölötti, 1,7 fokos értéket mért – tette hozzá. Cioc magyarázata szerint a régión átvonuló hidegfront, a derült ég és a termikus inverzió jelensége (amikor nagyobb magasságban a levegő hőmérséklete magasabb, mint a földfelszín közelében – szerk. megj.) eredményezte a nagyfokú lehűlést. A meteorológusok előrejelzése szerint a következő éjszakák szintén hidegek lesznek, majd enyhe felmelegedés következik.