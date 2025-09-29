Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Túl drága az áram

2025. szeptember 29., hétfő, Belföld

Nicuşor Dan államelnök szerint Romániában az energiaárak túl magasak, de ő bízik benne, hogy ez a probléma viszonylag rövid időn belül megoldódik. Az elnök a Digi24 hírcsatornán csütörtök este kifejtette: „az Országos Energiaszabályozó Hatóság (ANRE) nem végzi a dolgát a piac mechanizmusai­nak irányítását illetően”.

    Fotó: pixabay.com

„Az energia területén két egymással összefüggő probléma és egy nem megfelelően működő intézmény van. Az egyik probléma az, hogy az ár túl magas, annak ellenére, hogy Románia nagy mennyiségű saját energiát termel. És amikor az ár magas, ez egyrészt a fogyasztót, a lakosságot terheli meg, másrészt nem ösztönzi a beruházásokat” – fogalmazott az államelnök. A második probléma az elnök szerint pedig az, hogy az állami tulajdonú energetikai vállalatok között nincs korreláció, ezt pedig viszonylag gyorsan meg lehet oldani. Kifejtette: a spekulánsok nyernek ezekből a magas energiaárakból, mert azokat a mechanizmusokat, „amelyeknek csak észszerű nyereséget kellene biztosítaniuk ezeknek a spekulánsoknak a piacgazdaságban, az ANRE kezeli, amely nem végzi a dolgát”.

