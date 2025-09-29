Túl drága az áram

„Az energia területén két egymással összefüggő probléma és egy nem megfelelően működő intézmény van. Az egyik probléma az, hogy az ár túl magas, annak ellenére, hogy Románia nagy mennyiségű saját energiát termel. És amikor az ár magas, ez egyrészt a fogyasztót, a lakosságot terheli meg, másrészt nem ösztönzi a beruházásokat” – fogalmazott az államelnök. A második probléma az elnök szerint pedig az, hogy az állami tulajdonú energetikai vállalatok között nincs korreláció, ezt pedig viszonylag gyorsan meg lehet oldani. Kifejtette: a spekulánsok nyernek ezekből a magas energiaárakból, mert azokat a mechanizmusokat, „amelyeknek csak észszerű nyereséget kellene biztosítaniuk ezeknek a spekulánsoknak a piacgazdaságban, az ANRE kezeli, amely nem végzi a dolgát”.