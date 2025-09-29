Súlyos vádak, durva beszólások: mélyponton az ukrán–magyar viszony

Tovább romlott az amúgy is feszültségektől terhes magyar–ukrán államközi viszony az elmúlt napokban, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt állította, drónok repültek be Magyarországról Ukrajnába. Állításait Budapest kemény hangon cáfolta, tegnap pedig Orbán Viktor is üzent Zelenszkijnek.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken délután azt állította, hogy Magyarország irányából felderítő drónok hatoltak be Ukrajnába. Az ukrán elnök egy pénteki katonai megbeszélésről készült összefoglalójában számolt be erről. Volodimir Zelenszkij azt írta, hogy az egyeztetésen az ukrán főparancsnok beszámolt neki az ukrán–magyar határ mentén történt „legutóbbi drónincidensekről” is. „Az ukrán erők olyan felderítő drónok által elkövetett légtérsértéseket rögzítettek, amelyek valószínűleg magyar származásúak. Az előzetes értékelések szerint ezek a drónok valószínűleg Ukrajna határvidékének ipari potenciálját derítették fel. Utasítást adtam, hogy minden rendelkezésre álló információt ellenőrizzenek és minden rögzített incidensről készítsenek sürgős jelentést” – állította Zelenszkij az X-en megjelent közösségi médiás posztjában. Az ukrán elnök további részleteket nem árult el az esetről, így azt sem, hogy mikor észlelték a szóban forgó drónokat, vagy hogy pontosan milyen és hány eszközről van szó.

Ugyancsak pénteken, Zelenszkij bejegyzése előtt pár órával az ukrán külügyminiszter három magyar katonatiszt kitiltását jelentette be Ukrajnából, amit még egy augusztus végi lépésre adott reakcióként magyarázott. Utóbbi lépésre reagálva Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt írta: az ukrán állam tíz éve folytat magyarellenes politikát, miközben elvárják, hogy Magyarország támogassa Ukrajna uniós csatlakozását. A drónokkal kapcsolatos ukrán vádak nyomán pedig azt írta Facebook-oldalán: „Volodimir Zelenszkij elnök úr kezd beleőrülni a magyarellenességbe. Most már rémeket is lát.”

Az ukrán fél állításaira a Honvédelmi Minisztérium is reagált, leszögezve: nem repült be magyar katonai drón Ukrajnába, nem kaptak ilyen értesítést az ukrán féltől sem. A Honvédelmi Minisztérium a Telex kormánykritikus portál kérdésére válaszolva azt írta: „Nem igaz Volodimir Zelenszkij ukrán elnök állítása, miszerint magyar katonai drón volt ukrán területen.” „A sajtóban is megjelent, a magyar–ukrán határon állítólagosan történt drónrepülést a Magyar Honvédség nem hajtotta végre és nem is kapott erre utasítást. Az ukrán féltől sem kaptunk ilyen esetre vonatkozó tájékoztatást, pedig folyamatos kapcsolatban állunk velük” – közölte a tárca.

Hozzátették azt is, hogy a magyar kormány már hónapokkal ezelőtt megerősítette a keleti országrész légterének védelmét, és most is zajlik egy hadgyakorlat a térségben, de erről az ukránokat folyamatosan tájékoztatják. „Magyarországon október közepéig tart az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat a NATO keretein belül. A gyakorlatról nemcsak a NATO-szövetségeseink, hanem az ukrán fél is folyamatosan tájékoztatást kap” – írták a HM közleményében.

Orbán Balázs, a magyar miniszterelnök politikai igazgatója szerint ez dezinformáció és nyomásgyakorlás Magyarország ellen. „Zelenszkij elnök provokációja egy újabb kísérlet a magyar békepárti pozíció megbontására. Az ukrán elnök újabb eszközzel igyekszik nyomást gyakorolni Magyarországra. Korábban hazánk energiaellátását próbálták ellehetetleníteni fizikailag a Barátság kőolajvezeték elleni támadásokkal, valamint a brüsszeli ügynökeiken keresztül politikai eszközökkel. Ezúttal háborús dezinformációt vetnek be Magyarország ellen” – írta közösségi oldalán. Megjegyezte: mindeközben Magyarország számos módon segítette Ukrajnát végig a háború alatt: villamos energiával, földgázzal, üzemanyaggal és humanitárius segítségnyújtással is. „Egyetlen dolgot kértünk: hagyjanak ki minket egy olyan háborúból, amelyhez a magyar embereknek semmi köze, és ne támadják az energiaszuverenitásunk szempontjából kulcsfontosságú vezetéket. Zelenszkij elnök provokációinak pedig nem ülünk fel” – szögezte le.

A magyar cáfolatok ellenére az ukrán kormányzat továbbra is azt állította szombaton, hogy a drónincidens megtörtént, az esetről térképet is közöltek. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a magyar hatóságokat „vaknak” nevezte az X-en. Az RBK Ukrajina ukrán hírügynökség szerint az ukrán elnök szombaton is megismételte vádjait, azt mondta: tisztában vannak azzal, hogy pontosan mit tanulmányozott az általuk észlelt magyar felderítő drón Ukrajna területén. Szerinte a magyar hírszerzés küldte a drónt. „Úgy gondolom, hogy nagyon veszélyes dolgokat csinálnak. Nagyon veszélyes dolgokat, elsősorban önmagukra nézve” – mondta az ukrán elnök.

Zelenszkij emellett azt is hozzátette az ukrán hatóságokról beszélve az UNIAN hírügynökség szerint: „Egyébként megkértem, hogy mutassák meg az embereknek, mert azt mondják, hogy mi csak kitalálunk dolgokat. Megkértem a hírszerzésünket, a fegyveres erőket (…) ők meg tudják mutatni. Minden ott van. A mozgást elektronikus formában rögzítették, vannak fotók és különböző dolgok. Hadd mutassák meg” – fogalmazott, majd hozzátette: nem lát semmi pozitív reakciót a magyar vezetés részéről, de ők készen állnak a párbeszédre.

Szombaton napközben a Magyar Honvédség ismét részletesen cáfolta az ukránok állítását, vagyis hogy magyar felderítő drón (vagy drónok) hatoltak volna be Ukrajna légterébe, és az ukrán félhez hasonlóan ők is térképet publikáltak ezzel kapcsolatban.

Orbán Viktor ezen előzmények után tette közzé posztját szintén az X-en. A miniszterelnök ebben egyenesen Zelenszkijnek üzent, azt írta: „Magyarország a NATO és az EU tagja. Ukrajna e két szervezet támogatása nélkül már régen összeomlott volna. Zelenszkij elnök úr, minden tisztelettel, hagyja abba a zaklatásunkat!”