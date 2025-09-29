Nicușor Dan: Călin Georgescu az oroszok embere

Az államfő a Digi24-nek nyilatkozva kifejtette: a tavalyi elnökválasztás érvénytelenítésekor még légből kapott állításnak tűnt, hogy a választási folyamatot külföldi állami szereplők is befolyásolták, mára azonban ezt már a TikTok működtetői is megerősítették. Ez a külföldi hatalom szerinte „nyilvánvalóan” Oroszország volt. „Most már felnyílt a szemünk, látjuk a világban zajló történések közötti összefüggéseket, a dolgok egyre világosabbá válnak” – nyilatkozta Nicuşor Dan.

Arra a kérdésre, hogy Călin Georgescu népszerűségének felfutásához hozzájárultak-e román állami intézmények is, az államfő kijelentette: „Tudok néhány dolgot, de most inkább nem válaszolok.” Azt azonban hozzátette, hogy a volt elnökjelölt „nem egy magányos lovas volt, (...) akinek a víziója két-három millió embert meggyőzött”, hanem egy hálózat állt mögötte, amelynek tagjai között vagyonos romániaiak is voltak.

Nicuşor Dan szerint Călin Georgescu már régóta az ország megmentőjének szerepében tetszelgett, „de egy adott pillanatban néhányan felsorakoztak mögé”. Arra a kérdésre, hogy Moszkva tolta-e előre a volt elnökjelöltet, igennel válaszolt. „Mára már bizonyított tény, hogy a romániai választásokat Oroszország befolyásolta, ami nagyon súlyos” – tette hozzá. Az államfő igennel válaszolt arra a kérdésre is, hogy Călin Georgescu az oroszok embere volt-e a tavalyi elnökválasztáson. Közlése szerint a romániai titkosszolgálatoknak voltak is erről információik, de a felhasznált technológiai eszközök révén a volt elnökjelölt népszerűsége olyan gyorsan ívelt fel, hogy képességük és kompetenciájuk sem volt ennek megakadályozására.

Ami a tavalyi elnökválasztást illeti, az első forduló érvénytelenítéséhez vezető körülményekért „mindenki hibás, Klaus Iohannis akkori elnök is”, de maga a döntés „nagyon, nagyon bátor és dicséretre méltó volt” – fogalmazott Nicușor Dan. Hozzátette: a román társadalom még naiv volt 2024 decemberében, de most már felismerte a Románia elleni hibrid hadviselést, ami korábban számára csak elméletben létezett.