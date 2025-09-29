Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Kürtőskalács-fesztiválRekorddöntő reggeli és izgalmas újítások

2025. szeptember 29., hétfő, Közélet

Budapestet is messze lekörözte tegnap Sepsiszentgyörgy: a főtéren elhelyezett asztaloknál közel 300 személy reggelizett együtt, és ez csak az egyik látványos eleme volt a hétvégén hetedik alkalommal megtartott, őszi vásárral is egybekötött kürtőskalács-fesztiválnak.

    Fotók: Albert Levente

A háromnapos, koncertekkel, előadásokkal is színezett rendezvény már csak a kisebbek számára újdonság, vonzereje azonban töretlen: a kürtőskalácsot nem lehet megunni. Pénteken csernátoni és szentivánlaborfalvi csapatok mutatták be – utóbbiak a Berde Áron-középiskolával együtt –, hogy miként készül a hagyományos falusi kürtős, szombaton és vasárnap pedig 12 vállalkozás versenyzett Az év székelyföldi kürtőskalácsa, illetve A legsikerültebb reformkürtős díjért. A két cukrász, két pékségvezető, egy-egy panziós, Michelin-csillagos séf és gasztroújságíró által alkotott héttagú zsűri igen alapos és szőrszálhasogató módon felállított ugyan egy rangsort, amely szerint öt cég (Parázska, Ozsdolai, Bodosi, Simon Család, Csatószegi) arany, öt (Oltisz, Melinda, Saitos, Árpád és Nasa) ezüst, kettő (KürtEsz, Székelyzsombori) pedig bronz minősítést kapott, de azt, hogy mennyire kicsi volt a különbség közöttük, leginkább a minden sátor előtt kígyózó hosszú sorok mutatták. A hagyományos kürtőskalácsok közül ezúttal a csíkszeredai Parázska nyerte el a nagydíjat, és egy különdíjat is kiosztottak, a Veszprém vármegyei küldöttség ezt a Bo­dosi csapatnak ítélte oda.

 

 

Tegnap másféle nehézség merült fel a rangsorolásnál: a sós reformkürtősök mindegyike más lett – ki tönköly-, ki durum-, ki teljes őrlésű lisztet használt (többnyire keverve), volt töltött káposztás, tepertős, áfonyás, szarvas-, illetve rókagombás, pisztáciás, olajbogyós, szárított paradicsomos, sonkás, füstölt szalámis, illetve angolszalonnás, garnélarákos, petrezselymes, sült paprikás kürtős, de sajtból is szinte mindenki más-mást szórt rá. Végül a Nasa, Csatószegi, Ozsdolai, Melinda, Székelyzsombori, Árpád csapatai ezüst, a KürtEsz, a Simon család, a Sajtos, a Bodosi, a Parázska pedig arany minősítést nyert. A fődíjat az Oltisz tepertős reformkürtőskalácsának ítélték oda. A népszerűségi díjat a Simon család kapta 788 szavazattal.

De volt közben egyéb is a főtéren. Háromszék három magyarországi testvérmegyéje – Veszprém, Békés és Heves – is felállított egy-egy sátrat a színpad előtt, ők néhány jellegzetes anyaországi harapnivaló mellett turisztikai kínálatukkal csalogatták a vendégeket. Az ételkínálat azonban nem korlátozódott a kürtőskalács-lángos párosra, többféle lehetőség is akadt a falatozásra: a klasszikus húsos lacikonyhán kívül több ún. street food-kocsiból lehetett helyben készült ételféleségeket vásárolni, sőt, még tengeri herkentyűk is voltak, meglepően nagy választékban. A már lebontott Bodok Szálloda előtti parkolóban (az épület helyén most egy gödör van, még nem fejeződött be a föld alatti munka és a törmelék eltakarítása) és a városháza előtt sorakozó vásáros standokon további finomságokat is vásárolhatott minden arra járó, bár ezeket már otthoni fogyasztásra. A házilag készített lekvárok, szörpök, olajak, savanyúságok, édes és sós mártások, zakuszkák, gombás vagy más fifikával készült eledelek választéka szinte vásárról vásárra bővül, és az ismert házias hentesárunak, a különféle sajtoknak is mindig van keletje. Ahogy a kézműves portékának, rongybabának, ékszernek, csészének, kosárnak, fatányérnak, szőttesnek is. 

 

 

A kísérő programok részben a szokásos vásári tevékenységek voltak: kézműves-foglalkozások és arcfestés, ugrálós játékok, tiroli csúszda és lovaglás a gyermekek számára, de aki akarta, a kürtőskalácssütést is kipróbálhatta a Simon család sátrában. Székelyföld legkedvesebb süteménye – amelyet a rendezvényt köszöntő Tamás Sándor megyeitanács-elnök szerint szerte a világban ismernek már, és nyolc „unokatestvére” van különböző európai országokban – szombaton délután egy óriás, 21 méteres „kiszerelésben” is elkészült a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének támogatásával, tegnap délután pedig egy szintén óriási, egy méter átmérőjű lángost sütöttek meg a főtéren.

Az a rekorddöntés pedig, amellyel Budapestet leköröztük, tegnap dél­előtt történt, amikor egyszerre 294 személy fogyasztott kürtőskalácsot, kakaós tejet és mézes kenyeret egy 58,7 négyzetméter alapterületű asztalnál. A magyar fővárosban évekkel ezelőtt szerveztek hasonló reggelit, ott 112-en ültek körül egy 50 négyzetméteres asztalt. A sepsiszentgyörgyi édes reggelit Sebestyén István, a Magyar Rekordok Egyesületének elnöke felügyelte, így hát egészen hivatalos, hogy most már Háromszék vezeti a Magyar Rekordot. 

