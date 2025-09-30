A nap fotója

Következő írásunk

A sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar Szakközépiskolában létesült Puskás Tivadar Távközlési Kismúzeumot alapítói – Puskás Attila és Csáky Ernő – azzal a céllal hozták létre, hogy bemutassák a távközlés és a technika fejlődésének állomásait. A kezdeményezés hátterében lelkes helyi szakemberek, mérnökök, tanárok és tanulók álltak, akik felismerték, hogy a régióban nincs olyan intézmény, amely a telekommunikáció történetét átfogóan és élményszerűen mutatná be a közönség számára.