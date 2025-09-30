A nap fotója

Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
2025. szeptember 30., kedd, Szabadidő
  • Vásárosok. Fotó: Albert Levente
    Vásárosok. Fotó: Albert Levente
Mit készítsünk ma? (Gombával töltött bélszín sajtos bimbós kellel)

Hozzávalók: A gombával töltött bélszínhez: 1 disznóbélszín (szűzpecsenye), 50 dkg csiperke­gomba, 1 evőkanál olaj, 3–4 vékony szelet prágai sonka, 15–20 dkg vékonyra szeletelt bacon, só, bors, fokhagymapor. A sajtos bimbós kelhez: 50 dkg bimbós kel, 15 dkg apróra vágott sonka, 1 tojássárgája, 1 dl főzőtejszín, 5 dkg parmezán, diónyi vaj.
2025-09-30: Riport - Váry O. Péter:

Ahol a kíváncsiság találkozik az inspirációval (Puskás Tivadar Távközlési Kismúzeum)

A sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar Szakközépiskolában létesült Puskás Tivadar Távközlési Kismúzeumot alapítói – Puskás Attila és Csáky Ernő – azzal a céllal hozták létre, hogy bemutassák a távközlés és a technika fejlődésének állomásait. A kezdeményezés hátterében lelkes helyi szakemberek, mérnökök, tanárok és tanulók álltak, akik felismerték, hogy a régióban nincs olyan intézmény, amely a telekommunikáció történetét átfogóan és élményszerűen mutatná be a közönség számára.
