Rangadóval zárul a másodosztályú labdarúgó-bajnokság nyolcadik fordulója, ugyanis a több mint egy hónapja veretlen Sepsi OSK ma 17 órától a Bukaresti Steaua vendégeként játszik. A felek először találkoznak tétmérkőzésen, a győztes pedig előreléphet a felsőházi rájátszást jelentő hatodik helyre. A Digi Sport 1 és Prima Sport 1 által élőben közvetített összecsapást Bogdan Dumitrache vezeti.

A sepsiszentgyörgyi együttes győzelemmel, a fővárosi gárda vereséggel hangolt az egymás elleni találkozóra. Az előző fordulóban előbbi hazai környezetben diadalmaskodott az FC Câmpulung Muscel felett (2–0), míg utóbbi sima vereséget szenvedett a Chindia Târgoviște vendégeként (3–0). Az idényrajt óta a Sepsi OSK és a Bukaresti Steaua is 13 pontot gyűjtött, mindkét alakulat négyszer nyert, egyszer döntetlent játszott és kétszer kikapott, így a tizedik és a tizenegyedik helyen állnak a táblázatban. Ovidiu Burcă legénysége jobb védekezéssel, a Daniel Oprița irányította labdarúgók pedig hatékonyabb támadójátékkal rendelkeznek. A piros-fehér mezesek hét gólt lőttek és hat találatot kaptak, míg a katonacsapat tizenhárom alkalommal volt eredményes, viszont az eddigi ellenfelek tizenegyszer továbbítottak a hálójába.

„Nagyon fontos mérkőzés következik számunkra, nagy hagyománnyal rendelkező együttessel játszunk. Normális körülmények között a bukaresti alakulatnak már évek óta az élvonalban kellene szerepelnie. Nagyon jól ismerem a vezetőedzőt, Daniel Oprița remek szakember, ambíciós, aki nagyszerűen irányítja a fővárosi csapatot. Biztos vagyok benne, hogy nehéz találkozónk lesz, azonban igyekszünk a játékstratégiánkat a riválisra szabni. Motiváltak vagyunk, kiválóan készültünk, érződik, hogy hétről hétre fejlődünk, ráadásul az új játékosok is beilleszkedtek. A győzelmek önbizalmat adnak, még akkor is, ha a játékunk eddig hagyott némi kívánnivalót maga után. A folytatásban is azon az úton kell továbbhaladnunk, amelyen az elmúlt hetekben elindultunk” – nyilatkozta Ovidiu Burcă, aki hozzátette, hogy a sérült Denis Haruț egyre közelebb van a visszatéréshez.

Ignacio Herras elmondta, nagyon jól érzi magát a székelyföldi klubnál, könnyedén beilleszkedett a csapattársaknak köszönhetően. A 28 éves spanyol csatár örül, hogy az első két mérkőzésén gólt szerzett piros-fehér mezben, ugyanakkor kiemelte, nagyon jól ismeri a soron következő ellenfelet, mivel másfél évig a Bukaresti Steaua játékosa volt. Úgy fogalmazott, készen állnak az összecsapásra, mindenképp győzni akarnak a fővárosban, ezáltal is közelebb kerülhetnek a kitűzött célhoz és boldoggá tehetik a szurkolókat.

Eredmények, 8. forduló: FC Metalul Buzău–Szatmárnémeti Olimpia 0–1, Újszentesi SK–Sellenberki SK 1–1, FC Câmpulung Muscel–Vajdahunyadi Corvinul 0–1, Gloria Beszterce–Nagyváradi FC Bihar 1–3, FC Voluntari–Resicabányai CSM 3–2, CSM Slatina–CS Dinamo Bukarest 2–0, CS Afumați–Concordia Chiajna 1–2, Jászvásári Poli–CS Tunari 2–0, FC Bacău–Marosvásárhelyi ASA 3–0, Ceahlăul Piatra Neamț–Chindia Târgoviște 0–0.