Közkutakat újítanak fel Kézdialmáson

Dicséretes és követendő kezdeményezéssel rukkolt elő a kézdialmási önkormányzat: közkutakat újítanak fel a községközpontban és Csomortánban. A kezdeményezés egyik legfontosabb célja a falukép egységesítése.

A falukép egységesítését és javítását is szolgáló kezdeményezés a kézdialmási önkormányzat és a helyi tanács tagjainak ötleteléséből született, így kerekedett ki az elképzelés, miszerint felújítják az összes, közterületen található kutat.

„Több dolog motivált ebben a kérdésben: egyrészt a víz az egyik legnagyobb érték minden településen, elég csak arra gondolni, szárazságban mekkora nehézséget jelent, hogy az éltető folyadékot biztosítani tudjuk. Ugyanakkor őseink munkája előtt is tisztelgünk ezzel, hiszen el lehet képzelni, mekkora munkát jelentett ezeket a kutakat kiásni, kővel kirakni. Legtöbb esetben nagyon mély, 25–32 méteres kutakról van szó, amelyek átmérője másfél és két méter közötti” – magyarázta érdeklődésünkre Molnár István, Kézdialmás polgármestere. Az elöljáró kifejtette: bár a kutak nagy részét nem használják, hiszen van vezetékes víz a településen, mégsem akarták, hogy betömődjenek.

A két településen összesen 14 ilyen kút található. „Egyszerre nem tudjuk az összes kutat felújítani, de az évek során mindenikre sor kerül majd. Jövő évben, ha Isten is megsegít, Csomortánon lesz a sor, ott is négy-öt kutat újítunk fel” – magyarázta az elöljáró.

A fából készült, mutatós új kútházak a gelencei Both Tibor keze munkáját dicsérik. A kút fedelén Kézdialmás címere látható, szerepelnek a székely szimbólumok – így a nap, a hold és a csillagok –, ugyanakkor az is bele van vésve, hogy melyik falurészt szolgálta, egyiken például a Baksaiak kútja felirat olvasható.

Molnár István kéréssel is fordul a nyilvánossághoz: amennyiben valakinek van fölösleges, fából készített ráfos kereke, azt ajánlja fel erre a célra, ugyanis a kutakról ez még hiányzik, hogy eredeti formájukat meg tudják őrizni.