Az építő tartja az ütemtervet, jól haladnak a felújítási munkálatokkal, ellenben a beszállító késik az ajtókkal, emiatt nem éppen zökkenőmentes a tanévkezdés a sepsiszentgyörgyi Berde Áron Közgazdasági Szakközépiskolában. Az intézmény igazgatója korábban ígérte, a nehézségekre találnak megoldást házon belül, s ez így is történt, egyetlen diákjuknak sem kell más helyen tanulnia.

Augusztusban arra számított az iskola, hogy a földszintre és az első emelet egy részére visszaköltözhetnek tanévkezdésig, illetve amíg az első két hét Iskola másként és Zöld hét programja után elkezdhetik az igazi tanítást. Pontosan kiszámították, melyik osztály mikor megy gyakorlatra a szerződött cégekhez, hogyan alakítanak osztályteremmé felületeket az iskola udvarán lévő gyakorlókonyha épületében, ezt meg is tették, csupán a már szinte kész földszintről és első emeletről hiányzanak az ajtók.

Simon Edith iskolaigazgató érdeklődésünkre elmondta, erre is találtak megoldást, a második emeleti, még nem építkezés alatt lévő tantermeket használják. A tizedikes és tizenegyedikes szakiskolai osztályok váltják egymást, előbbieknek hetente kétszer van napi gyakorlatuk, a nagyobbaknak háromszor, és eszerint beosztják a tantermek használatát. A tizenkettedikesekre külön figyelnek, számukra a gyakorlókonyha épületében, az építkezés zajától viszonylag távol biztosítottak tanulási felületet, ebben az épületben is felszerelték az okostáblákat – mondotta az igazgató.

Lapunk érdeklődésére, hogy kötöttek-e szerződéseket tavalyhoz képest új cégekkel a gyakorlati oktatásra, illetve megmaradtak-e a régi partnerek, Simon Edith elmondta, az elmúlt tanévben egyetlen céggel bontottak szerződést, azonkívül a korábbi partnereik megmaradtak, de újak is jelentkeztek, minden szakterületen tudják biztosítani a diákok gyakorlati felkészítését. Bár néhány előreláthatatlan nehézséggel kezdenek, mindenre megtalálják a megoldást, az pedig külön öröm számukra, hogy a sportpályák készen vannak, lefödve a tervezett koptatófelülettel és kifestve, hamarosan a futópályát is befejezik – mondotta.

Az iskola épületének eddig felújított részében szinte minden a helyén van, de az utolsó simítások, igazítások, a folyosó takarítása teszi befejezetté a munkálatokat, és Simon Edith iskolaigazgató azt szeretné, hogy amikor ide visszaköltöznek a diákok és az adminisztrációs személyzet, ne építőtelepi hangulat, hanem otthonosság várja őket.