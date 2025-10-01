Feltöltötték a szociális kártyákat

A tárcavezető emlékeztetett, hogy a támogatást a szociális juttatásban részesülő, 65 éven felüli nyugdíjasok, a havi 2000 lejnél kisebb jövedelmű fogyatékkal élő gyermekek és felnőttek, illetve az úgynevezett inkluzivitási minimumjövedelemben részesülő családok és egyedülálló személyek kapják meg. A támogatás értéke 250 lej, amelyet két 125 lejes részletben kapnak meg a kedvezményezettek. A tervek szerint év végéig a második részletet is utalják a kártyákra.