Társulhatnak az önkormányzatok

A fejlesztési minisztérium biztosítja a finanszírozást, így a települések összehangoltan és hatékonyabban fejleszthetnek. Cseke Attila fejlesztési és közigazgatási miniszter tegnap közölte, megalkották a jogi keretet, amely lehetővé teszi, hogy a szomszédos települések önkormányzatai közösségi fejlesztési társulásokat hozhassanak létre és közösen használhatják fel a finanszírozást a háztartások gázhálózatra való rácsatlakoztatására. „Így kevesebb költséggel valósíthatjuk meg a beruházásokat, és több család számára biztosíthatjuk ezt az alapvető közszolgáltatást” – hangsúlyozta Cseke Attila.