Társulhatnak az önkormányzatok

2025. október 1., szerda, Belföld

Módosították az Anghel Saligny közművesítési program feltételeit, így a szomszédos helyi önkormányzatok együttműködésben is megvalósíthatják a gázhálózati beruházásokat.

  • Fotó: Facebook / Bihar Megye Tanácsa
A fejlesztési minisztérium biztosítja a finanszírozást, így a települések összehangoltan és hatékonyabban fejleszthetnek. Cseke Attila fejlesztési és közigazgatási miniszter tegnap közölte, megalkották a jogi keretet, amely lehetővé teszi, hogy a szomszédos települések önkormányzatai közösségi fejlesztési társulásokat hozhassanak létre és közösen használhatják fel a finanszírozást a háztartások gázhálózatra való rácsatlakoztatására. „Így kevesebb költséggel valósíthatjuk meg a beruházásokat, és több család számára biztosíthatjuk ezt az alapvető közszolgáltatást” – hangsúlyozta Cseke Attila.

Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-01 08:00
