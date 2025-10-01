A Gázai övezet terrormentességét, a békét vállaló Hamasz-tagoknak amnesztiát, fogolycserét, minden harc leállítását és a túszok elengedését, illetve kiadását is tartalmazza Donald Trump amerikai elnök béketerve, amelyet Izrael az elfogadásáról biztosított.

Az elnöki hivatal Donald Trump és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök washingtoni megbeszélése közben adta ki a 20 pontos amerikai tervezetet. Donald Trump a tárgyalást követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy az elképzelés nemcsak a gázai konfliktus megoldását célozza, hanem a béke megteremtését a teljes Közel-Keleten. Egyben elismerését hangoztatta arab, illetve musz­lim országok, valamint európai vezetők felé, akik részt vettek a béketervet érintő konzultációkban.

Az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy amennyiben a béketervet a Hamasz elutasítja, akkor Izrael az Egyesült Államok teljes támogatását élvezi a további lépéseihez.

Donald Trump hozzátette, hogy az izraeli kormányfővel a gázai háború rendezése mellett szót váltottak Iránról, az Ábrahám Egyezmények kiterjesztéséről, valamint a kereskedelemről.

Benjamin Netanjahu a sajtótájékoztatón megerősítette, hogy Izrael elfogadja az amerikai tervezetet, amelyet kritikusan fontos lépésnek nevezett a gázai háború lezárása felé, valamint a szélesebb közel-keleti béke érdekében. Az amerikai béketerv elemei közül kiemelte a Gázai övezet demilitarizációját. Ha a Hamasz elutasítja a tervet, akkor Izrael „be fogja fejezni a munkát” – hangoztatta Netanjahu, és hozzátette, hogy a Hamasz megszüntetését el fogja érni, és ezzel az Izraelt érő fenyegetést számolja fel.

Az amerikai elnök 20 pontos békeelképzelése alapján Gáza terrormentes övezetté válna, amely nem jelent fenyegetést a szomszédaira. Amennyiben a békejavaslatot mindkét fél elfogadja, akkor az izraeli erők a túszok szabadon engedése érdekében visszavonulnak, a frontvonalakat befagyasztják, miközben az izraeli hadsereg minden katonai akciót felfüggeszt.

Az amerikai javaslat értelmében, amint a Hamasz minden túszt átad, Izrael 250 életfogytig tartó börtönre ítélt palesztin rabot elenged, valamint 1700 olyan palesztin foglyot, akit 2023. október 7-e után vettek őrizetbe az izraeli hatóságok.

A Hamasz azon tagjai, akik kötelezettséget vállalnak a palesztin–izraeli békés együttélés támogatására, és beszolgáltatják fegyvereiket, amnesztiában részesülnek, és kívánságukra szabadon távozhatnak a Gázai övezetből.

A Donald Trump által bejelentett béketerv szerint – annak életbe lépését követően – nagy mennyiségű segélyszállítmány indul el a palesztin területre.

Gáza politikai kormányzásának kialakítása érdekében a terület felett egy átmeneti technokrata testület venné át az irányítást, a politikától független palesztin tagokkal, valamint egy nemzetközi bizottság – Béketestület – felügyeletével. A tervezetben azt is hangsúlyozzák, hogy a Hamasz sem közvetlen, sem közvetett szerephez nem juthat a jövőben a gázai vezetésben.

Az amerikai tervezet alapján Izrael vállalja, hogy nem foglalja el a Gázai övezetet, és nem törekszik azt területéhez csatolni.

A gázai belső biztonság megteremtése érdekében az arab államokkal egyeztetésben megalakul egy átmeneti Nemzetközi Stabilizációs Erő, amely többi között palesztin biztonsági személyzet kiképzését is vállalná.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök videóüzenetet tett közzé azután, hogy Washingtonban tárgyalt az amerikai elnökkel, és közös sajtótájékoztatójukon közölte: elfogadja Donald Trump közel-keleti béketervét. Noha Trump béketerve utalást tesz arra, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén egyszer lehetségessé válhat a palesztin állam létrehozása, Netanjahu a videóban kijelenti, hogy nem egyezett bele semmilyen palesztin állam létrehozásába.

A Gázai övezet újjáépítésének keretében a térségben különleges gazdasági övezetet hoznának létre, kedvezményes vámokkal, miközben az ott élő lakosságot arra ösztönzik majd, hogy maradjon lakóhelyén és vegyen részt az újraépítést célzó munkában.

Iszmáíl A-Tuábta, a Hamasz gázai sajtóirodájának vezetője Donald Trump tervének ismeretében kijelentette: az nem hoz semmilyen valódi és igazságos megoldást. Közleményében azt írta: minden olyan javaslatot, amely „Gázát szuverenitás nélküli, nemzetközi igazgatás alatti biztonsági entitásnak tekinti, teljes egészében elutasít a kollektív palesztin nemzeti tudat”.

A Fatah párthoz kötődő és Ciszjordánia igazgatását ellátó Palesztin Hatóság üdvözölte az amerikai elnök erőfeszítéseit a gázai háború lezárása érdekében, és hangsúlyozta az Egyesült Államokkal fennálló partnersége fontosságát a térség békéje érdekében.

Több arab és muszlim ország is üdvözölte a gázai háború lezárásának washingtoni tervét. Szaúd-Arábia, Jordánia, az Egyesült Arab Emírségek, Indonézia, Pakisztán, Törökország, Katar és Egyiptom külügyminisztere közös nyilatkozatot írt alá, melyben kijelentették, hogy együttműködésre törekednek az Egyesült Államokkal és az érintett felekkel a megállapodás végrehajtása érdekében olyan módon, amely garantálja a régió népeinek békéjét, biztonságát és stabilitását.