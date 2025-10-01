A sepsiszentgyörgyi csapat kedden már az első percben betalált a Bukaresti Steaua vendégeként, azonban a házigazdák a hajrában fordítottak, ezáltal 2–1-re nyertek a másodosztályú labdarúgó-bajnokság 8. fordulójának zárómérkőzésén. Ezzel megszakadt Ovidiu Burcă együttesének több mint egy hónapig tartó győzelmi sorozata, ellenben a piros-fehér mezesek így is csak három pontra vannak a felsőházi rájátszást jelentő hatodik helytől.

A maroknyi, ám annál hangosabb szurkolótábor biztatását élvező sepsiszentgyörgyi csapat remekül indította a találkozót, ugyanis már 39 másodperc elteltével vezetést szerzett: remek össz­játék végén Cosmin Matei előkészítéséből Ignacio Heras kísérlete a jobb kapufáról a hálóba vágódott (0–1). A házigazdák a 6. percben egyenlíthettek volna, viszont Ștefan Pacionel senkitől sem zavartatva a bal alsó mellé lőtt. Kisvártatva ismét a vendégek kerültek helyzetbe, ekkor Boris Cmiljanić lehetőségét a hálóőr szögletre tolta. Az első félidő derekán Ovidiu Burcă vezetőedző két kényszercserét is végrehajtott, rövid idő alatt Cmiljanić és Matei is megsérült, helyettük Mavis Tchibota és Mihajlo Nešković lépett pályára. A bukaresti együttes nem sokkal később ellentámadásból veszélyeztetett, Ianis Doană erőtlen lövését Bogdan Ungureanu könnyedén magához ölelte.

A második felvonásban a Steaua mezőnyfölényben futballozott, míg székelyföldi ellenfele inkább kontrákra rendezkedett be. Gabriel Nedelea fejesét védte a háromszéki alakulat kapusa, majd Bogdan Chipirliu kevéssel a bal alsó mellé bólintott. A másik oldalon Nešković próbálkozását szögletre ütötte Adrian Frănculescu, aki Fábio Vianna kísérletét is hárította. A hátralévő időben a fővárosi gárda aktívabb volt, Rubén López fejese alig tévesztett célt, aztán Chipirliu löketét kiöklözte Ungureanu, aki a 83. percben tehetetlennek bizonyult, Chipirliu beadása után López közelről a kapuba továbbított (1–1). A Sepsi OSK a ráadásban emberhátrányba került, mivel Bogdan Oteliță kevesebb mint negyedóra alatt két sárga lapot kapott. Daniel Oprița tanítványai végül behúzták a győzelmet, Florin Răsdan beívelését követően López beállította a végeredményt (2–1).

Labdarúgás, 2. Liga, alapszakasz, 8. forduló: Bukaresti Steaua–Sepsi OSK 2–1 (0–1).

Bukarest, Steaua Stadion. Vezette: Bogdan Dumitrache (Bukarest). Steaua: Frănculescu – Adăscăliței, Nedelcu (Chipirliu, 30.), A. Ilie – Popa, Popescu (Răsdan, 46.), Gualda (López, 64.), Pacionel, Nedelea – Doană (Roman, 74.), Lascu. Vezetőedző: Daniel Oprița. Sepsi OSK: Ungureanu – Oteliță, Tamm, Dobrosavlevici, Techereș – Sigér, Aganović (Păun, 70.) – Heras, Matei (Nešković, 23.), Oberlin (Vianna, 69.) – Cmiljanić (Tchibota, 20.). Vezetőedző: Ovidiu Burcă. Gólszerzők: López (83., 90+2.), illetve Heras (1.). Sárga lap: Gualda (55.), Adăscăliței (90.), Frănculescu (90+5.), illetve Oberlin (40.), Oteliță (78., 90+1.). Kiállítva: Oteliță (90+1.).

A táblázat:

1. Vajdahunyad 7 1 0 15–5 22

2. Nagyvárad 7 0 1 21–8 21

3. Târgovişte 5 2 1 16–5 17

4. Voluntari 5 2 1 9–5 17

5. Marosvásárhely 5 1 2 17–8 16

6. Steaua 5 1 2 15–12 16

7. Jászvásár 4 2 2 10–6 14

8. Chiajna 4 1 3 17–9 13

9. Resicabánya 4 1 3 17–10 13

10. Afumaţi 4 1 3 11–8 13

11. Sepsi OSK 4 1 3 8–8 13

12. Piatra Neamţ 3 2 3 7–15 11

13. Buzău 3 1 4 8–8 10

14. Bacău 2 3 3 10–10 9

15. Slatina 2 3 3 8–9 9

16. Tunari 1 3 4 8–14 6

17. Dinamo 1 3 4 6–12 6

18. Beszterce 1 3 4 7–14 6

19. Újszentes 1 1 6 10–18 4

20. Szatmárnémeti 1 1 6 8–20 4

21. Câmpulung 1 1 6 5–20 4

22. Sellenberk 0 2 6 6–15 2

A sepsiszentgyörgyi csapat vasárnap 12.30-tól a Ceahlăul Piatra Neamț együttesét fogadja a Sepsi Duna Arénában a másodosztályú labdarúgó-bajnokság kilencedik fordulójában.