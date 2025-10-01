Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Labdarúgás, 2. LigaA Sepsi OSK a hajrában bukta el a győzelmet

2025. október 1., szerda, Sport

A sepsiszentgyörgyi csapat kedden már az első percben betalált a Bukaresti Steaua vendégeként, azonban a házigazdák a hajrában fordítottak, ezáltal 2–1-re nyertek a másodosztályú labdarúgó-bajnokság 8. fordulójának zárómérkőzésén. Ezzel megszakadt Ovidiu Burcă együttesének több mint egy hónapig tartó győzelmi sorozata, ellenben a piros-fehér mezesek így is csak három pontra vannak a felsőházi rájátszást jelentő hatodik helytől.

  • Fotó: Facebook / Sepsi OSK
    Fotó: Facebook / Sepsi OSK

A maroknyi, ám annál hangosabb szurkolótábor biztatását élvező sepsiszentgyörgyi csapat remekül indította a találkozót, ugyanis már 39 másodperc elteltével vezetést szerzett: remek össz­játék végén Cosmin Matei előkészítéséből Ignacio Heras kísérlete a jobb kapufáról a hálóba vágódott (0–1). A házigazdák a 6. percben egyenlíthettek volna, viszont Ștefan Pacionel senkitől sem zavartatva a bal alsó mellé lőtt. Kisvártatva ismét a vendégek kerültek helyzetbe, ekkor Boris Cmiljanić lehetőségét a hálóőr szögletre tolta. Az első félidő derekán Ovidiu Burcă vezetőedző két kényszercserét is végrehajtott, rövid idő alatt Cmiljanić és Matei is megsérült, helyettük Mavis Tchibota és Mihajlo Nešković lépett pályára. A bukaresti együttes nem sokkal később ellentámadásból veszélyeztetett, Ianis Doană erőtlen lövését Bogdan Ungureanu könnyedén magához ölelte.

A második felvonásban a Steaua mezőnyfölényben futballozott, míg székelyföldi ellenfele inkább kontrákra rendezkedett be. Gabriel Nedelea fejesét védte a háromszéki alakulat kapusa, majd Bogdan Chipirliu kevéssel a bal alsó mellé bólintott. A másik oldalon Nešković próbálkozását szögletre ütötte Adrian Frănculescu, aki Fábio Vianna kísérletét is hárította. A hátralévő időben a fővárosi gárda aktívabb volt, Rubén López fejese alig tévesztett célt, aztán Chipirliu löketét kiöklözte Ungureanu, aki a 83. percben tehetetlennek bizonyult, Chipirliu beadása után López közelről a kapuba továbbított (1–1). A Sepsi OSK a ráadásban emberhátrányba került, mivel Bogdan Oteliță kevesebb mint negyedóra alatt két sárga lapot kapott. Daniel Oprița tanítványai végül behúzták a győzelmet, Florin Răsdan beívelését követően López beállította a végeredményt (2–1).

Labdarúgás, 2. Liga, alapszakasz, 8. forduló: Bukaresti Steaua–Sepsi OSK 2–1 (0–1).
Bukarest, Steaua Stadion. Vezette: Bogdan Dumitrache (Bukarest). Steaua: Frănculescu – Adăscăliței, Nedelcu (Chipirliu, 30.), A. Ilie – Popa, Popescu (Răsdan, 46.), Gualda (López, 64.), Pacionel, Nedelea – Doană (Roman, 74.), Lascu. Vezetőedző: Daniel Oprița. Sepsi OSK: Ungureanu – Oteliță, Tamm, Dobrosavlevici, Techereș – Sigér, Aganović (Păun, 70.) – Heras, Matei (Nešković, 23.), Oberlin (Vianna, 69.) – Cmiljanić (Tchibota, 20.). Vezetőedző: Ovidiu Burcă. Gólszerzők: López (83., 90+2.), illetve Heras (1.). Sárga lap: Gualda (55.), Adăscăliței (90.), Frănculescu (90+5.), illetve Oberlin (40.), Oteliță (78., 90+1.). Kiállítva: Oteliță (90+1.).

A táblázat:

1. Vajdahunyad               7              1              0              15–5       22

2. Nagyvárad                   7              0              1              21–8       21

3. Târgovişte                   5              2              1              16–5       17

4. Voluntari                     5              2              1                9–5       17

5. Marosvásárhely         5              1              2              17–8       16

6. Steaua                         5              1              2              15–12    16

7. Jászvásár                     4              2              2              10–6       14

8. Chiajna                        4              1              3              17–9       13

9. Resicabánya               4              1              3              17–10    13

10. Afumaţi                     4              1              3              11–8       13

11. Sepsi OSK                 4              1              3                8–8       13

12. Piatra Neamţ           3              2              3                7–15    11

13. Buzău                        3              1              4                8–8       10

14. Bacău                        2              3              3              10–10      9

15. Slatina                       2              3              3                8–9         9

16. Tunari                       1              3              4                8–14      6

17. Dinamo                     1              3              4                6–12      6

18. Beszterce                  1              3              4                7–14      6

19. Újszentes                  1              1              6              10–18      4

20. Szatmárnémeti        1              1              6                8–20      4

21. Câmpulung              1              1              6                5–20      4

22. Sellenberk                0              2              6                6–15      2

A sepsiszentgyörgyi csapat vasárnap 12.30-tól a Ceahlăul Piatra Neamț együttesét fogadja a Sepsi Duna Arénában a másodosztályú labdarúgó-bajnokság kilencedik fordulójában.

Hozzászólások
Az ön értékelése:
