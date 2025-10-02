Elhalasztották a döntést

Tegnapi ülésén ismét elnapolta a döntést a kormánykoalíció a közigazgatási reform, illetve a helyi önkormányzatokat érintő költségcsökkentés kapcsán.

A kormánypártok képviselői jövő héten, kedden folytatják a tárgyalásokat. A Digi24 hírtelevízió értesülései szerint Ilie Bolojan miniszterelnök elfogadhatónak tartotta volna azt a megoldást, hogy a személyzet létszámának csökkentésével és a kiadások lefaragásával egyaránt megtakarításokat érjenek el, azzal a feltétellel, hogy a helyi önkormányzatoknál 10 százalékkal csökkenjen a munkahelyek száma.