Elhalasztották a döntést

2025. október 2., csütörtök, Belföld

Tegnapi ülésén ismét elnapolta a döntést a kormánykoalíció a közigazgatási reform, illetve a helyi önkormányzatokat érintő költségcsökkentés kapcsán.

    Fotó: gov.ro

A kormánypártok képviselői jövő héten, kedden folytatják a tárgyalásokat. A Digi24 hírtelevízió értesülései szerint Ilie Bolojan miniszterelnök elfogadhatónak tartotta volna azt a megoldást, hogy a személyzet létszámának csökkentésével és a kiadások lefaragásával egyaránt megtakarításokat érjenek el, azzal a feltétellel, hogy a helyi önkormányzatoknál 10 százalékkal csökkenjen a munkahelyek száma.

