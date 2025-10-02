Megbénulhat a vasúti közlekedés

Utóbbi vezérigazgatója, Ştefan-Răzvan Rădulescu hétfőn átiratban tájékoztatta a CFR Călători vezetőségét, hogy mivel nem fizették ki maradéktalanul a márciustól kiállított számlákat, október 7-től megvonják a villanymozdonyok villamosított vasúti infrastruktúrához való hozzáférésének jogát. A CFR Călători tegnapi közleményében a Vasúti Reform Hatóságot (ARF) okolta a kialakult helyzetért. Mint közölték, az ARF is tartozik a CFR Călători-nak a szolgáltatásaiért és az utazási kedvezmények után járó összegekkel, ezek mintegy 135 millió lejre rúgnak. Ilyen körülmények között a CFR Călători is adósságokat halmoz fel és késik a kifizetésekkel – érveltek.