KárpátaljaEgyetemmé alakult a beregszászi magyar főiskola

2025. október 2., csütörtök, Világfigyelő

Egyetemmé alakult a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, jelentette be Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár közösségi oldalán. Köszönetet mondott ezért az alapítóknak: a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségnek, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetségnek és a Kárpátaljai Református Egyháznak, valamint az intézmény vezetőinek, Orosz Ildikó elnöknek, Csernicskó István rektornak, a felsőoktatási intézmény korábbi rektorainak, oktatóinak és hallgatóinak.

  • A kárpátaljai egyetem főépületének homlokzata. Fotó: Zunkó Barnabás
    A kárpátaljai egyetem főépületének homlokzata. Fotó: Zunkó Barnabás

Közel 30 évvel ezelőtt a kárpátaljai magyarság vezetői elültettek egy magot. Hosszú és fáradságos munka árán ebből a magból nőtt ki a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, amely a nemzetrész szerteágazó, mélyen gyökerező kulturális és oktatási központjává vált, egy időtálló, rendíthetetlen tölgyfává, amely a számtalan nehézség, megpróbáltatás ellenére fejlődött és fejlődik tovább. A mai napon egy újabb mérföldkőhöz értünk, ahol a tölgyfa törzse tovább vastagodik, erősödik, és újabb gyümölcsöt hozott. A főiskolából egyetem lett! – írta az államtitkár.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola egy alapítványi magán felsőoktatási intézmény, amelyet a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány működtet. A Főiskola 1996 óta működik, kezdetben Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola néven folytatott pedagógusképzést különböző szakokon, 2003-ban pedig felvette a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola nevet. 2013-ban az Orbán Viktor miniszterelnök vezette magyar kormány együttműködési megállapodást kötött a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával, melynek értelmében a magyar kormány az éves normatív finanszírozás mellett biztosítja a főiskola szakmai és infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges forrásokat.

Az elmúlt évek során a főiskola kiemelkedő vezetésének és a magyar kormány támogatásának köszönhetően a beregszászi főiskola olyan oktatási intézményhálózatot alakított ki, ahol az óvodától a tehetséggondozáson és a szakképzésen keresztül egészen a felsőoktatásig kínálnak anyanyelvi tanulási lehetőséget a kárpátaljai fiatalok számára – sorolta Nacsa Lőrinc. Hozzátette: „hálásak és büszkék vagyunk azért, hogy az immár egyetemként működő felsőoktatási intézmény az idei évben minden eddiginél nagyobb hallgatói létszámmal, összesen 1582 diákkal kezdte meg a tanévet”.

