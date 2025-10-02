Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Megnyitottak egy kiképzőközpontot Lengyelországban

2025. október 2., csütörtök, Világfigyelő

Megnyitottak egy kiképzőközpontot tegnap a délkelet-lengyelországi Nowa Deba gyakorlótéren az ukrán fegyveres erők számára. A nemzetközi kezdeményezésre kialakított, Camp Jomsborg nevű létesítmény felavatásán a lengyel, a norvég és az észt védelmi miniszter is részt vett.

  • A lengyel, norvég és az észt védelmi miniszter a gyakorlótéren. Fotó: Facebook / Władysław Kosiniak-Kamysz
Władysław Kosiniak-Kamysz lengyel kormányfőhelyettes, nemzetvédelmi miniszter hangsúlyozta: azért látogatott el az új létesítmény megnyitójára Tore O. Sandvik norvég és Hanno Pevkur észt védelmi miniszterrel, valamint Ukrajna és több balti ország küldöttségeivel együtt, hogy bizonyítsák „az egységet, a hatékonyságot, az erőt, az ellenállóképességet és a felkészültséget”.

A központban egy időben az ukrán hadsereg 1200 katonája kaphat kiképzést a szövetséges országok katonáinak irányításával – mondta Kosiniak-Kamysz. Jelenleg 250 norvég katona van ott oktatóként, jövőre pedig öt rotációt terveznek 500–500 norvég oktató részvételével. Emellett Észtország és más NATO-államok katonái is bekapcsolódnak a projektbe.

Kosiniak-Kamysz aláhúzta: nem egyirányú az Ukrajnának nyújtott támogatás, ugyanis az ukránok is megosztják saját tudásukat, tapasztalatukat a nyugati kollégákkal. „Éppen itt mellettünk van egy drónindító hely, ahol el lehet sajátítani az ukrán hadsereg legjobb megoldásait” – mondta a politikus.

A lengyel nemzetvédelmi tárca közleménye szerint a norvég fegyveres erők által egy nemzetközi projekt keretében létesített lengyelországi kiképzőközpont egy újabb elemét képezi a szövetségesek által Ukrajnának nyújtott támogatásnak, és további együttműködést tesz lehetővé a védelmi kapacitás építése terén.

