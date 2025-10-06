A csíkszeredai csapat megszerezte története első győzelmét az élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban. A SuperLiga 12. fordulójában Ilyés Róbert legénysége szombaton hazai környezetben 2–1-re diadalmaskodott a Kolozsvári Univer­sitatea felett. A mérkőzést követően Ioan Ovidiu Sabău, a Szamos-parti együttes vezetőedzője a szerződése felbontását kérte klubja vezetőségétől.

A kolozsvári alakulat kezdett jobban, beszorította székelyföldi ellenfelét, azonban Andrej Fabry lökete pontatlan volt. A folytatásban a házigazdák kétszer is előnybe kerülhettek volna, a 11. percben Bödő Efraim kísérletét Edvinas Gertmonas szögletre tolta, majd Végh Bence próbálkozását is hárította. Ezt követően a Szamos-parti gárda is veszélyeztetett, Mouhamadou Drammeh lehetőségét Eduard Pap kiütötte. Kisvártatva az FK Csíkszereda vezetést szerzett, Anderson Ceará remek indítása után Szalay Szabolcs a kapuba továbbított (1–0). A vendégek a szünet előtt egyenlíthettek volna, viszont Fabry és Omar El Sawy lövésénél a kapus mentett. Ezt megelőzően a piros-fekete mezesek is talpra ugrasztották a közönséget, Maks Čelić fejese a jobb kapufáról pattant vissza.

Remekül indította a második félidőt a Hargita megyei csapat, már a 46. percben betalált, Veres Szilárd előkészítéséből Jozef Dolný a jobb alsóba gurított (1–1). Ezután az Universitatea mezőnyfölénye meddőnek bizonyult, jóval kevesebb helyzetet alakított ki, ugyanakkor elfogyott a kincses városi ultrák türelme, akik magyargyalázó rigmusokat skandáltak. A Csíkszereda közel járt a harmadik gólhoz is, a 63. percben Ceará néhány méterről leadott lövését a kapus lábbal védte. A hátralévő időben a vendégek nem adták fel, Issouf Macalou kétszer is az oldalhálóba lőtt, majd Jonathan Cissé találatát les miatt érvénytelenítették. A hosszabbításban mégis összehozták a szépítést, sarokrúgásból Virgiliu Postolachi fejesét Pap a bal kapufára ütötte, ahonnan a labda a hálóba vágódott.

Eredmény, SuperLiga, alapszakasz, 12. forduló: FK Csíkszereda–Kolozsvári Universitatea 2–1 (gólszerzők: Szalay Szabolcs 19., Jo­zef Dolný 46., illetve Virgiliu Postolachi 90+4.).

A táblázat:

1. Rapid 7 4 1 19–9 25

2. Craiova 7 3 2 21–13 24

3. Dinamo 6 5 1 19–11 23

4. Botoşani 6 4 1 22–10 22

5. Argeş 7 1 4 18–14 22

6. Slobozia 5 3 4 15–12 18

7. Arad 3 7 1 15–14 16

8. Farul 4 3 5 14–17 15

9. Kolozsvár 3 5 4 14–13 14

10. Oţelul 3 4 4 11–11 13

11. FCSB 3 4 5 14–18 13

13. CFR 2 6 3 17–21 12

12. Hermannstadt 2 4 6 10–16 10

14. Petrolul 2 3 7 8–14 9

15. Csíkszereda 1 5 5 12–23 8

16. Metaloglobus 0 3 8 10–23 3

Az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság két hétig szünetel, ezt követően a 13. fordulóban az FK Csíkszereda az FC Hermannstadt otthonában játszik. (miska)