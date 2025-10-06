Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Labdarúgás, SuperLigaElőször győzött az élvonalban az FK Csíkszereda

2025. október 6., hétfő, Sport

A csíkszeredai csapat megszerezte története első győzelmét az élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban. A SuperLiga 12. fordulójában Ilyés Róbert legénysége szombaton hazai környezetben 2–1-re diadalmaskodott a Kolozsvári Univer­sitatea felett. A mérkőzést követően Ioan Ovidiu Sabău, a Szamos-parti együttes vezetőedzője a szerződése felbontását kérte klubja vezetőségétől.

  • Fotó: Facebook / FK Csíkszereda
    Fotó: Facebook / FK Csíkszereda

A kolozsvári alakulat kezdett jobban, beszorította székelyföldi ellenfelét, azonban Andrej Fabry lökete pontatlan volt. A folytatásban a házigazdák kétszer is előnybe kerülhettek volna, a 11. percben Bödő Efraim kísérletét Edvinas Gertmonas szögletre tolta, majd Végh Bence próbálkozását is hárította. Ezt követően a Szamos-parti gárda is veszélyeztetett, Mouhamadou Drammeh lehetőségét Eduard Pap kiütötte. Kisvártatva az FK Csíkszereda vezetést szerzett, Anderson Ceará remek indítása után Szalay Szabolcs a kapuba továbbított (1–0). A vendégek a szünet előtt egyenlíthettek volna, viszont Fabry és Omar El Sawy lövésénél a kapus mentett. Ezt megelőzően a piros-fekete mezesek is talpra ugrasztották a közönséget, Maks Čelić fejese a jobb kapufáról pattant vissza.

Remekül indította a második félidőt a Hargita megyei csapat, már a 46. percben betalált, Veres Szilárd előkészítéséből Jozef Dolný a jobb alsóba gurított (1–1). Ezután az Universitatea mezőnyfölénye meddőnek bizonyult, jóval kevesebb helyzetet alakított ki, ugyanakkor elfogyott a kincses városi ultrák türelme, akik magyargyalázó rigmusokat skandáltak. A Csíkszereda közel járt a harmadik gólhoz is, a 63. percben Ceará néhány méterről leadott lövését a kapus lábbal védte. A hátralévő időben a vendégek nem adták fel, Issouf Macalou kétszer is az oldalhálóba lőtt, majd Jonathan Cissé találatát les miatt érvénytelenítették. A hosszabbításban mégis összehozták a szépítést, sarokrúgásból Virgiliu Postolachi fejesét Pap a bal kapufára ütötte, ahonnan a labda a hálóba vágódott.

Eredmény, SuperLiga, alapszakasz, 12. forduló: FK Csíkszereda–Kolozsvári Universitatea 2–1 (gólszerzők: Szalay Szabolcs 19., Jo­zef Dolný 46., illetve Virgiliu Postolachi 90+4.).

A táblázat:

1. Rapid                        7          4          1          19–9    25

2. Craiova                     7          3          2          21–13  24

3. Dinamo                    6          5          1          19–11  23

4. Botoşani                  6          4          1          22–10  22

5. Argeş                        7          1          4          18–14  22

6. Slobozia                   5          3          4          15–12  18

7. Arad                         3          7          1          15–14  16

8. Farul                        4          3          5          14–17  15

9. Kolozsvár                3          5          4          14–13  14

10. Oţelul                    3          4          4          11–11   13

11. FCSB                      3          4          5          14–18  13

13. CFR                        2          6          3          17–21   12

12. Hermannstadt     2          4          6          10–16  10

14. Petrolul                 2          3          7           8–14    9

15. Csíkszereda         1          5          5          12–23    8

16. Metaloglobus      0          3          8          10–23    3

Az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság két hétig szünetel, ezt követően a 13. fordulóban az FK Csíkszereda az FC Hermannstadt otthonában játszik. (miska)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-06 08:00 Cikk megjelenítése: 109 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 766
szavazógép
2025-10-06: Sport - :

Nem jutottak döntőbe a háromszéki versenyzők (Lovassport)

Ünnepélyes eskütétellel és látványos megnyitóval vette kezdetét szombaton a 18. Nemzeti Vágta, amelynek idén is volt háromszéki résztvevője. Versenyzőink közül egyik sem jutott döntőbe, ám lovasaink teljesítménye így is dicséretes, hiszen erős és népes mezőnyben öregbítették Háromszék hírnevét. A 2025-ös Vágtát egyébént Magyarkanizsa lovasa, Rozs Anna Júlia nyerte meg.
2025-10-06: Sport - :

Russell nyert, világbajnok a McLaren (Forma–1)

George Russell, a Mercedes brit versenyzője magabiztos győzelmet aratott vasárnap a Szingapúri Nagydíjon, amelyen a McLaren istálló a címét megvédve megnyerte a konstruktőrök világbajnoki pontversenyét. A 27 éves Russell idei második és pályafutása ötödik sikerét aratta, mögötte a címvédő Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája ért célba másodikként, a dobogó alsó fokára a McLaren brit versenyzője, Lando Norris állhatott fel.
rel="noreferrer"