LovassportNem jutottak döntőbe a háromszéki versenyzők

2025. október 6., hétfő, Sport

Ünnepélyes eskütétellel és látványos megnyitóval vette kezdetét szombaton a 18. Nemzeti Vágta, amelynek idén is volt háromszéki résztvevője. Versenyzőink közül egyik sem jutott döntőbe, ám lovasaink teljesítménye így is dicséretes, hiszen erős és népes mezőnyben öregbítették Háromszék hírnevét. A 2025-ös Vágtát egyébént Magyarkanizsa lovasa, Rozs Anna Júlia nyerte meg.

    Fotó: Facebook / Nemzeti Vágta

Október 3–5. között rendezték meg a 18. Nemzeti Vágtát Szilvásváradon, ahol több mint száz lovas állt rajthoz. A mezőnyben ott voltak a Székely Vágta legjobbjai is: a Kishuszár Vágtában a sepsiszentgyörgyi Veress-György Máté (Liza) mellett a farkaslaki Demény Magor (Felicia Katy) képviselte a régiót, míg a 10–13 éves korosztály számára meghirdetett Huszárgyerek Vágtán az ugyancsak farkaslaki Ágoston Anna (Csodaszép) indult; a Nemzeti Vágta előfutamaiban pedig Tamás Csaba (Sepsiszentgyörgy/ST Kincső), Varga Mátyás (Kilyén/Rover Gidran 34 Rozi), Farkas Dán (Illyefalva/Tip-Top), Márton Eszter (Farkaslaka/Licinio Gidran 46 Jófej), Kelemen Sándor Géza (Etéd/Korax Forrás Sziget Szépe) és Bálint Szilamér (Nyikómalomfalva/Villámlás) harcolt a döntőbe jutásért.

A nagykorúvá vált Nemzeti Vágta balul indult a háromszékiek számára, miután a megyeszékhelyi Puskás Tivadar Szakközépiskola 10. osztályos tanulója, Veress-György Máté nem abszolválta viadalát, így nem került be a vasárnapi középdöntőben szereplő 12 település lovasa közé. A Nemzeti Vágta előfutamaiból viszont továbbjutott Illyefalva (Farkas Dán), noha Kilyén lovasa, Varga Mátyás a rajtnál bukott, de szerencsére nem esett komoly baja. A vasárnapi folytatásról Sepsiszentgyörgy is lemaradt. A tegnapi középdöntőben Farkas Dánnak és Tip-Topnak is véget ért a viadal, hiszen az ellenlábasok gyorsabbnak bizonyultak náluk. A 2025-ös Nemzeti Vágta döntőjében Magyarkanizsa település képviseletében Rozs Anna Júlia és lova, Vajk remek teljesítménnyel rukkolt elő és rajt-cél győzelemmel gyűjtötte be a végső sikert. (t)

