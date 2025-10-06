George Russell, a Mercedes brit versenyzője magabiztos győzelmet aratott vasárnap a Szingapúri Nagydíjon, amelyen a McLaren istálló a címét megvédve megnyerte a konstruktőrök világbajnoki pontversenyét. A 27 éves Russell idei második és pályafutása ötödik sikerét aratta, mögötte a címvédő Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája ért célba másodikként, a dobogó alsó fokára a McLaren brit versenyzője, Lando Norris állhatott fel.

A rajtnál a pole pozícióból startoló Russell megtartotta a vezető helyet, Verstappen leginkább arra figyelt, hogy be tudjon sorolni másodikként a brit mögé, maga mögött tartva ezzel a két McLaren-pilótát. A holland címvédőnek ez sikerült, közben viszont Norris nagyon agresszívan támadva elhúzott csapattársa, Oscar Piastri mellett. A 20. körre Russell 10 másodperces előnyre tett szert Verstappen előtt, majd a brit versenyző hat körrel később friss abroncsokat kapott. A cseréket követően visszaállt a korábbi sorrend, Russell több mint 3,5 másodperccel vezetett, míg Verstappen mögött 4,5 másodperces lemaradással Norris száguldott. A 45. körre Norris egy másodpercnyire megközelítette a címvédőt, miközben Russell változatlanul magabiztosan autózott az élen. A hajrában Norris végül nem támadta a hollandot a második helyért, a vb-éllovas ausztrál Piastri pedig negyedik lett.

A szezon két hét múlva Austinban folytatódik az Egyesült Államok Nagydíjával.