Forma–1Russell nyert, világbajnok a McLaren

2025. október 6., hétfő, Sport

George Russell, a Mercedes brit versenyzője magabiztos győzelmet aratott vasárnap a Szingapúri Nagydíjon, amelyen a McLaren istálló a címét megvédve megnyerte a konstruktőrök világbajnoki pontversenyét. A 27 éves Russell idei második és pályafutása ötödik sikerét aratta, mögötte a címvédő Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája ért célba másodikként, a dobogó alsó fokára a McLaren brit versenyzője, Lando Norris állhatott fel.

  • Fotó: Facebook / F1
    Fotó: Facebook / F1

A rajtnál a pole pozícióból startoló Russell megtartotta a vezető helyet, Verstappen leginkább arra figyelt, hogy be tudjon sorolni másodikként a brit mögé, maga mögött tartva ezzel a két McLaren-pilótát. A holland címvédőnek ez sikerült, közben viszont Norris nagyon agresszívan támadva elhúzott csapattársa, Oscar Piastri mellett. A 20. körre Russell 10 másodperces előnyre tett szert Verstappen előtt, majd a brit versenyző hat körrel később friss abroncsokat kapott. A cseréket követően visszaállt a korábbi sorrend, Russell több mint 3,5 másodperccel vezetett, míg Verstappen mögött 4,5 másodperces lemaradással Norris száguldott. A 45. körre Norris egy másodpercnyire megközelítette a címvédőt, miközben Russell változatlanul magabiztosan autózott az élen. A hajrában Norris végül nem támadta a hollandot a második helyért, a vb-éllovas ausztrál Piastri pedig negyedik lett.

A szezon két hét múlva Austinban folytatódik az Egyesült Államok Nagydíjával.

Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









2025-10-06: Sport

Először győzött az élvonalban az FK Csíkszereda (Labdarúgás, SuperLiga)

A csíkszeredai csapat megszerezte története első győzelmét az élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban. A SuperLiga 12. fordulójában Ilyés Róbert legénysége szombaton hazai környezetben 2–1-re diadalmaskodott a Kolozsvári Univer­sitatea felett. A mérkőzést követően Ioan Ovidiu Sabău, a Szamos-parti együttes vezetőedzője a szerződése felbontását kérte klubja vezetőségétől.
2025-10-06: Sport - Miska Brigitta:

Dimitri Oberlin eldöntötte a három pont sorsát (Labdarúgás, 2. Liga)

Az utolsó negyedórában a tűzzel játszott a Sepsi OSK, amely vasárnap saját közönsége előtt Dimitri Oberlin második félidő elején szerzett góljának köszönhetően 1–0-ra győzött a Ceahlăul Piatra Neamț ellen a másodosztályú labdarúgó-bajnokság kilencedik fordulójában. A sepsiszentgyörgyi együttes idénybeli ötödik sikerével immár kilencedik a rangsorban, ugyanannyi ponttal rendelkezik, mint a szintén felsőházi rájátszásba jutásért küzdő másik három riválisa.
